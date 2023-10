Eugenio Derbez: tunden al comediante por su polémica entrevista, manda fuerte mensaje, "dejen de hacer chismes"

Durante la tarde del jueves 5 de octubre usuarios en X convirtieron en tendencia al comediante, Eugenio Derbez después de recordar una entrevista que ofreció en 2018 en la que habló sobre la actitud de algunos jóvenes que le preguntan cuánto dinero van a ganar por trabajar con él.

En el fragmento que se compartió en redes sociales vemos al creador de "La Familia P.Luche" explicando que algunos jóvenes tienen la oportunidad de trabajar con él, pero lo primero que preguntan es cuánto dinero van a ganar. Las declaraciones generaron polémica pues pareciera que el actor da entender que el dinero no tendría que ser un tema en la negociación.

"¿Cuánto me van a pagar?, no lo puedo creer, me enoja", dijo el actor.