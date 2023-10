¿Lucerito Mijares y Nicolás Buenfil estrenan romance? Los captaron juntos y así reaccionó el hijo de Erika Buenfil

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, se sorprendió después de que la prensa lo vinculara con Lucerito Mijares, pues le preguntaron sobre la posibilidad de que fueran novios. Y es que los jóvenes, además de estar dentro del medio artístico, tienen la misma edad y son muy queridos por el público, por lo que algunos periodistas le cuestionaron sobre si le gustaría conocer a la artista que está despuntando en el teatro musical.

La noche de este miércoles 4 de octubre, se realizó la presentación del "Cirque du Soleil", a la cual asistieron diferentes celebridades, entre ellas Erika y Nicolás Buenfiel, así como la hija de Lucero y Manuel Mijares. Debido a que coincidieron en la alfombra roja, la prensa decidió ponerlos en aprietos, pues les preguntaron si se conocían y si podrían tener más que una amistad, no obstante, el que se puso nervioso fue el hijo de la protagonista "Amores verdaderos".

Los jóvenes no se conocen todavía Youtube: ImagenTV

Así reaccionó Nicolás Buenfil al preguntarle por Lucerito Mijares

Los reporteros que ahí se encontraban le preguntaron a Nicolás si saldría con Lucerito Mijares, sin embargo, el joven influencer solo hizo una risa nerviosa y se limitó a decir que hasta el momento no ha tenido un acercamiento con ella. "No la conozco, nunca la he tratado", fue en ese momento que los periodista le comenzaron a decir que podían presentársela, haciendo que el hijo de Erika Buenfil se pusiera aún más inquieto.

Después de estos cuestionamientos, los medios siguieron preguntándole si actualmente tenía una pareja, a lo que Nicolás destacó que aún no ha encontrado el amor. "¿Novia?, no tengo ninguna chavalina por ahorita", dijo el joven con su carismático sentido del humor. Sin embargo, dejó pasar los cuestionamientos sobre Lucerito Mijares, quien también había asistido al evento, pero llegó momentos después de la familia Buenfil.

Lucerito Mijares habla de sus sentimientos por otros artistas IG @luceromijaresoficial

Lucerito Mijares volvió a hablar de Peso Pluma

En tanto, después de que Lucerito confesara que le gusta Peso Pluma, la prensa volvió a tocar el tema, por lo que la artista se animó a mencionar que no le gusta su físico, pero sí su personalidad, no obstante, al enterarse que trata mal a la prensa, prefirió retirarle su apoyo. "Su físico no (me gusta) tanto, pero personalidad, bueno, digo ya que me dijeron esto, ya me desilusionó", señaló la hija de "La Novia de América", a quien no la cuestionaron sobre el hijo de Buenfil.

