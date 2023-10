Yanet García: 3 looks con los que la estrella de Instagram arranca suspiros para Halloween 2023

El glamour, la elegancia y sensualidad son parte del sello de Yanet García en todos sus atuendos aún con aquellos en delicados bikinis o romántica lencería, pero cuando se trata de fechas especiales la estrella de OnlyFans está dispuesta a todo para deleitar la pupila de sus seguidores. Halloween no es la excepción y al ser una de sus fechas favoritas los disfraces son parte importante de su catálogo cada año, fecha que esperan con ansias los fanáticos que no dudan en llenarla de halagos.

La llamada “Chica del clima” abandonó su lugar en el programa “Hoy” para seguir su sueño en Nueva York y convertirse en health coach, pues si algo le apasiona tanto como la televisión es el mundo fitness. Muestra de ello su impactante y torneada figura, resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación que inspira a sus seguidores. Además, destaca como una de las mexicanas mejor pagadas en la conocida plataforma para adultos gracias a su contenido subido de tono.

Disfraz de conejito de Yanet García para Halloween. Foto: IG @iamyanetgarcia

Además de los looks con romántica lencería de encaje y transparencias, o trajes de baño con diseños reveladores, la conductora lleva su contenido a otro nivel luciendo disfraces con los que arranca suspiros cada año. Aunque por el momento no ha dado señales de aquel con el que sorprenderá sus fans, algunos de ellos ya realizan un recuento de los mejores looks para Halloween con los que da muestra de su belleza.

Reveladores disfraces de Yanet García para Halloween

Mientras el 15 de septiembre la modelo regiomontana se dejó ver con un sombrero de charro y una cinta tricolor por el Día de la Independencia, en Navidad se mostró como la “ayudante de Santa Claus” con un revelador atuendo en rojo de terciopelo. Aunque Halloween destaca como su fecha favorita del año y, por ello, pone todo su esfuerzo en un creativo disfraz con el que no deja de lado el toque sexy que tanto la caracteriza.

Yanet García con disfraz de Caperucita Roja para Halloween. Foto: IG @iamyanetgarcia

Uno de los favoritos de sus más de 14 millones de seguidores en Instagram es el que lució al estilo Caperucita Roja, pues se trata de un minivestido con encaje que acompañó con una capa roja igual al personaje. Aunque Yanet García le dio el toque de OnlyFans que todos esperaban y mostró la delicada lencería negra con transparencias, encaje y un liguero con la que completó su atuendo.

Yanet García retomó un clásico en los disfraces de Halloween y se disfrazó de bruja con los colores usuales de este personaje. Para su traje optó por lencería con un corte convencional en la parte superior y en el bikini un estilo brasileño para resaltar su figura. Lo combinó con un sombrero negro y medias a juego con detalles naranjas, así como una escoba.

Yanet García con revelador disfraz de bruja. Foto: IG @iamyanetgarcia

