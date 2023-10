Eva Longoria marca tendencia con el traje de baño más chic de la temporada

La reconocida actriz Eva Longoria sigue dando de qué hablar con sus publicaciones en las redes sociales. La nacida en Texas siempre se ha destacado, además de su talento, por su hermosura natural y su escultural cuerpo con el que siempre es destinatario de halagos y mensajes de admiración.

Destacada también como directora de cine y televisión y empresaria, Eva Longoria tiene una gran trayectoria ante las cámaras, pero es recordada principalmente por su interpretación del personaje Gabrielle Solís en la serie de televisión “Desperate Housewives” , que fue furor entre el año 2004 y el 2012.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

A sus 48 años, la actriz norteamericana suma más de 9.7 millones de seguidores en las redes sociales, a quienes consiente con fotografías y videos de todo lo que realiza en su vida profesional, los viajes que realiza, los eventos sociales a los que es invitada y los momentos que comparte con sus amigos. Además, Eva Longoria publica las sesiones fotográficas en las que luce los outfits más en tendencia de cada temporada.

Enfundada en un bañador, Eva Longoria dejó claro que es de las más bellas

Eva Longoria sabe muy bien como conectar con su público y por eso no nos sorprende para nada que usara ese look. Es que la también empresaria no solo es amada por los papeles que le ha tocado protagonizar sino, además, las mujeres la siguen mucho para observar que es lo que se encuentra de moda y como lo ha combinado.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

En esta oportunidad, usó una prenda enteriza de color rosa junto a unos lentes de sol que a Eva Longoria le sentó de maravillas. Sus stories en la red social de la camarita han dejado claro que, a su edad, es una de las favoritas en la industria.

SIGUE LEYENDO:

Mantén el aliento antes de ver a Eva Longoria con traje de baño blanco

Eva Longoria impone tendencia en traje de baño y despliega toda su belleza a los 48 años