Mantén el aliento antes de ver a Eva Longoria con traje de baño blanco

Eva Longoria estuvo en boca de todos por el estreno de “Flamin’ Hot”, su primera película como directora, que ha sido muy bien recibida por la crítica especializada y por la audiencia de la plataforma de streaming “HULU”. Es por eso que se ha tomado unos días de vacaciones y lo muestra muy contante en las redes sociales.

Instagram es donde publica casi todo el material que va generando pues en esta red cuenta con más de 9 millones de seguidores en todo el mundo. Como cuenta con un cuerpazo a los 48 años, la actriz no tiene vergüenza de subir imágenes en traje de baño y es ahí donde hace delirar a los fans.

Eva Longoria. Fuente: Instagram @evalongoria

Desde la playa, Eva Longoria conquista con bikini para fin de temporada

Eva Longoria desató la locura entre sus fans al compartir unas imágenes donde presume de su espectacular figura con un sofisticado bikini blanco, que sin lugar a dudas destaca su belleza. Desde la playa de Miami, la empresaria y directora de cine de deja ver con un look bien de fin de temporada para resaltar el bromeado.

Con un carrusel de Instagram, la actriz estadounidense dejo ver que estaba pasando un día con la familia y muy distendida sin embargo, lo que llamó mucho la atención fue el traje de baño que tenía puesto ya que para los expertos en moda, el color blanco es ideal para empezar a darle fin a los días de calor.

Eva Longoria. Fuente: Instagram @evalongoria

Eva Longoria sabe muy bien como conectar con su público y por eso no nos sorprende para nada que usara ese look. Es que la empresaria no solo es amada por los papeles que le toco protagonizar sino además, las mujeres la siguen mucho para observar que es lo que se encuentra de moda y como lo ha combinado.

