Eva Longoria impone tendencia en bañador y despliega toda su belleza ante que termine el verano

Eva Longoria es una de las actrices estadounidenses que ha sabido conquistar al público de todo el mundo con su carisma, belleza y forma de vestir, la cual deja ver en sus redes sociales con los atuendos más a la moda, como los mini vestidos, trajes de baño o bien prendas que le jueguen a favor para hacer destacar su figura.

A sus 48 años Eva, también es conocida además de su don actoral por su incursión en los negocios y por ser una destaca influencer en las redes sociales. Además, se encarga de confirmar que se mantiene vigente y que es una de las mujeres más hermosas de todas. Desde Texas, ha hecho que México se ponga a sus pies.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

Si bien su talento le sería suficiente, Eva Longoria no siempre soñó con dedicarse a esto. Desde muy joven ella soñaba con ser una súper modelo, pero debido a algunos problemas con no cumplir con la estatura requerida esto quedo fuera de su vida para siempre. Además, se formó como kinesióloga en una Universidad de Texas, profesión que no le hará falta ejercer.

En un bañador, Eva Longoria encantó a sus millones de seguidores

Recientemente, Eva Longoria volvió a llevarse todas las miradas con una nueva publicación en sus redes sociales. En esta oportunidad, la actriz sorprendió a sus fanáticos con una fotografía con la que impuso tendencia en traje de baño y desplegando toda su belleza a los casi 50 años.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

En esta oportunidad, usó una prenda enteriza de color rosa junto a un sombrero que a Eva Longoria le sentó de maravillas y así lo demostraron los más de 36 mil likes que recibió en su publicación de Instagram, que, a su vez, se llenó de comentarios de todos lados del mundo.

