Eva Longoria marca tendencia con juvenil traje de baño negro

Con 48 años, Eva Longoria ya tiene el respaldo para ser considerada una de las más importantes artistas de nuestra generación. Posee una carrera profesional dedicada al mundo de la actuación y gracias a que su talento es que ha podido contar con prodigiosos papeles que la han catapultado a nivel mundial.

La carrera de Eva Longoria comenzó siendo parte de varios proyectos de televisión como en ‘Beverly Hills’ y ‘General Hospital’, donde empezó a tener sus primeros papeles. Desde el año 2001 integró el elenco de ‘The Young and the restless’, de donde se despidió en 2003. Pero no fue hasta el año próximo donde saltó a la fama al firmar con la cadena estadounidense ABC para la exitosa comedia ‘Ama de casa desesperadas’. En otro de sus rubros, la actriz se dedicó a la filantropía y ayudar varias fundaciones.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

Si bien su talento le sería suficiente, Eva no siempre soñó con dedicarse a esto. Desde muy joven ella soñaba con ser una súper modelo, pero debido a algunos problemas con no cumplir con la estatura requerida esto quedo fuera de su vida para siempre. Además, se formó como kinesióloga en una Universidad de Texas, profesión que no le hará falta ejercer.

En traje de baño, Eva Longoria paralizó completamente la web

En su cuenta de Instagram donde tiene más de nueve millones y medio de seguidores, Eva Longoria se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con unas historias en la que presumió su increíble figura. La actriz se la pudo ver luciendo un ajustado traje de baño que causó furor.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

Usando una prenda negra con lentes y gorra del mismo color, Eva usó sus stories de la red social de Meta para marcar tendencia. Mientras posa y mueve la cámara en modo de selfie, la artista presume su cuerpazo y marca antecedentes entre las mujeres de su edad.

