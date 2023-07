Eva Longoria sacudió la red con el traje de baño con más estilo de la temporada

Eva Longoria es una de las actrices estadounidenses que ha sabido conquistar al público de todo el mundo con su carisma, belleza y forma de vestir, la cual deja ver en sus redes sociales con los atuendos más a la moda, como los mini vestidos, trajes de baño o bien prendas que le jueguen a favor para hacer destacar su figura.

La actriz de cine y televisión y también empresaria que es conocida por haber participado de varios proyectos tanto en la pantalla chica como en Hollywood. A sus 48 años Eva, es conocida por su incursión en los negocios y por ser una destaca influencer en las redes sociales. Además, se encarga de confirmar que se mantiene vigente y que es una de las mujeres más hermosas de todas.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

La carrera de Eva Longoria comenzó siendo parte de varios proyectos de televisión como en ‘Beverly Hills’ y ‘General Hospital’, donde empezó a tener sus primeros papeles. En el año 2001 y hasta 2003 integró el elenco de ‘The Young and the restless’. Pero no fue hasta el año próximo donde saltó a la fama al firmar con la cadena estadounidense ABC para la exitosa comedia ‘Ama de casa desesperadas’.

Con un colorido traje de baño, Eva Longoria paralizó la web

Eva, que luce radiante con 48 años tiene más de nueve millones y medio de seguidores en Instagram, a los que se encarga de demostrar que, a su edad, sigue siendo una de las mujeres más hermosas de todas. Recientemente compartió unas historias donde se la ve luciendo un coqueto bañador de color amarillo.

Eva Longoria posando. Fuente: Instagram

Con esta prenda, desde la playa, Eva Longoria dejó claro que no hay motivos por el cual dudar de su sensualidad y de sus dotes para enfrentar las cámaras y no se duda que muchos hayan guardado en su retina sus stories.

