Juan Osorio asegura que no ha hablado con Wendy sobre su presunta salida de la telenovela

Fue en el mes de agosto cuando Juan Osorio compartió una fotografía a lado de Wendy Guevara y el manager de ésta, con la cual se confirmaría a la ganadora de La Casa de los Famosos México como parte de la nueva telenovela del productor.

Sin embargo, en septiembre fue la misa Wendy Guevara que a través de una transmisión en redes sociales confirmó que ya no sería parte de la telenovela de Juan Osorio, a semanas de estas declaraciones es el mismo productor quien asegura que hasta el momento no ha hablado con la influencer y no hay un no rotundo a su participación.

¿Wendy Guevara sí participará en “Un amor sin receta”?

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, Juan Osorio habló sobre el próximo estreno y grabaciones de “Un amor sin receta”, telenovela en la que se tenía contemplada a Wendy Guevara como parte del elenco estelar.

Osorio se encuentra muy entusiasmado con la idea de que actores como Claudia Martín y Daniel Elbitar sean los protagonistas de su historia, además reveló que Nicola Porcella se encuentra muy concentrado pues cada vez está mejor en sus clases, pues cabe mencionar que el peruano también será parte de esta telenovela.

Respecto al tema de Wendy Guevara, el productor de telenovelas reveló que hasta el momento de su entrevista no había podido reunirse con la ganadora de La Casa de los Famosos México, por lo que no quisiera dar mayores declaraciones al respecto hasta saber de viva voz de la influencer si podrá participar o no en la telenovela.

“No he hablado con ella, vengo integrandome a penas esta semana, voy a hablar con ella haber como van sus compromisos y actividades, pero mira, tenemos una gran amistad con Wendy y yo creo que las cosas se van a poner de la mejor manera”, dijo Juan Osorio

Y es que el productor y papá de Emilio “Halcón”, dejó entrever la posibilidad de que si bien Wendy Guevara no participe en toda la telenovela como elenco base, tal vez podría negociar con ella algún tipo de participación especial

“Lo que vaya a suceder va a ser para el bien de los dos…es un sumar sumar yo creo que a Wendy le viene muy bien esta experiencia además tiene mucho entusiasmo”, dijo Juan Osorio

Finalmente el productor aseguró que no le sorprendió escuchar las declaraciones de Wendy Guevara pues ellos tienen una gran amistad por lo que no quiere dar más declaraciones al respecto, no sin antes hablar con la influencer y saber a qué acuerdo llegarán luego de su reunión.

