Wendy Guevara le contesta a conductores de "Ventaneando" al asegurar que es un personaje efímero: “estoy en redes desde 2017”

Sin duda, Wendy Guevara sigue dando de qué hablar, pues la ganadora de “La Casa de los Famosos México” sigue gozando de las mieles del éxito y de la fama, pues aparece en todos los programas tanto de televisión, así como en medios digitales.

Pese a que algunos aman a la famosa influencer nacida en León, Guanajuato, otros más como los conductores de Ventaneando han considerado a Wendy como un “personaje efímero”, sin embargo, ella ya rompió el silencio y les envió una dura respuesta.

Foto: IG @soywendyguevaraoficial

La influencer habló de las criticas que recibió por parte de los conductores

En entrevista con el polémico Adrián Marcelo, Wendy Guevara aprovechó el espacio y habló sobre los comentarios que hicieron sobre ella los conductores de Ventaneando, quienes en más de una ocasión han sido señalados de ser groseros en cuanto a sus críticas a los famosos, tal y como ocurrió con Yuridia hace algunos meses.

Adrián Marcelo cuestionó a Wendy sobre qué pensaba que en todos lados hablen de ella y el éxito que ha tenido en los últimos años el cual se ha disparado desde que ganó “La Casa de los Famosos México”, excepto en el programa liderado por Pati Chapoy.

Ante esto, Wendy Guevara por primera vez habló de las críticas que recibió por parte de los conductores del programa de espectáculos antes mencionado, y señaló que éstos siguen enfrascados en los espectáculos viejos y televisión de hace muchos años.

“A mi me dijeron que era un personaje efímero, que yo iba a pasar…pero por si no lo saben puñetas, desde el 2017 ya ando en las redes sociales, yo no tengo la culpa que anden ahí ellos siempre con lo de siempre, la televisión de siempre, programas de siempre, osea en su mundito, en donde pues son los actores de toda la vida, acá en las redes sociales es otro pedo…” dijo Wendy Guevara