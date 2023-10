Britney Spears comparte foto con misterioso hombre tras anunciar su divorcio de Sam Asghari

Después de seis años de relación y apenas uno de casados formalmente, Britney Spears dio a conocer cuál es su situación sentimental con su esposo Sam Asghari con quien se comenzó a rumorar que se había separado a principios de agosto. Pero además de ello se dejó ver en una fotografía junto a un hombre.

Tras rumores y especulaciones de una separación supuestamente debido a una infidelidad por parte de Britney, la cantante finalmente dio a conocer que efectivamente se está divorciando de Sam y se encuentra atravesando un proceso no muy grato, el cual ha vivido acompañada de sus amigos.

A través de un mensaje compartido en su perfil de Instagram, la cantante expresó que en estos momentos difíciles las afirmaciones positivas que se hace a diario son las que le están ayudando a superar esta difícil situación, también aseguró sentirse afortunada por los amigos con los que cuenta.

"Estoy en un lugar tan hermoso ¡Soy tan afortunado de tener amigos increíbles! ¡Las afirmaciones positivas son importantes para mí en este momento! Lo digo porque estoy pasando por un divorcio y tener que reflejar mi pasado en un libro fue... ¡Digamos que no es fácil! Me desperté y lloré porque me sentí agradecida de estar en un lugar tan hermoso (...)", escribió.