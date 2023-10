Maluma y Susana Gómez se suman a la lista de famosos que eligen un nombre sin género para su bebé, así se llamará

Maluma dio uno de los anuncios más importantes de su vida personal, se convertirá en padre de su primer bebé junto a su novia, Susana Gómez. La noticia fue dada a conocer por el propio cantante mientras daba un concierto en Washington, Estados Unidos y la manera en la que compartió el momento fue muy emotivo que hasta terminó en llanto, mientras que todos los asistentes se encontraban muy emocionados.

Pero además de que el cantante dio la noticia de que tendría a su primer hijo, también dijo que sería una niña. Pero por si fuera poco también reveló cuál será el nombre de su pequeña y los comentarios no se hicieron esperar pues el artista colombiano se suma a los famosos que han decidido ponerle un nombre sin género a su bebé.

Maluma se ha mostrado muy feliz desde que dio a conocer que sería padre | Foto: Instagram @maluma

¿Cuál es el nombre sin género que Maluma le pondrá a su hija?

Para dar a conocer que se convertiría en padre, Maluma publicó un videoclip donde se muestra él junto a su novia Susana Gómez, en las imágenes comparte algunos de los momentos más personales con su pareja y al final del video se dejan ver en un consultorio de hospital a la vez que se puede ver el ultrasonido de su bebé.

También se observa el momento en que se enteran del género del bebé y al final dan a conocer que la bebita llevará por nombre Paris. Nombre que se ha vuelto muy popular en los últimos años por no no estar ligados a un género en específico. Al dar a conocer cómo llamaran a la niña, sus fans no pudieron evitar la emoción y a la mayoría de ellos les agradó el nombre.

Y aunque no han contado cuántos meses tiene Susana, es probable que supere ya los 4 meses, pues ya revelaron el sexo del bebé | Foto: Instagram @maluma

¿Qué famosos le han puesto nombres sin género a sus hijos?

Maluma y su novia optaron en ponerle un nombre sin género a su bebé, pero ya otros famosos han ido por el mismo camino entre ellos la cantante Evaluna Montaner y Camilo, quienes nombraron a su hija Índigo, así lo hicieron también Yuya y Siddhartha quienes le pusieron por nombre Mar a su hijo.

¿Cómo dio a conocer la noticia Maluma de que sería papá?

Maluma sorprendió a todos los asistentes de un concierto que ofreció en Washington, cuando les dijo que les tenía una sorpresa preparada, en ese momento anunció que les mostraría un nuevo videoclip pero nadie se imaginaba que se trataba del anuncio de su bebé. Al finalizar el video, el cantante colombiano no pudo contener el llanto, agradeció a su público y bajó del escenario.

