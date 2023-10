¿Se acerca el divorcio? Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hablan de su crisis matrimonial como nunca antes: "No somos perfectos"

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo encabezan uno de los matrimonios más estables del medio, el cual, a pesar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto, ha logrado salir a flote, incluso después de que ambos fueran despedidos de una televisora a raíz de un escándalo protagonizado en medio de un programa de talentos que se transmitía en vivo. No obstante, esto no exenta a la pareja de haber atravesado diversos altibajos, mismos que han sabido sobrellevar de una manera sana, según afirmaron en un breve encuentro con los medios el pasado miércoles.

Fue durante la alfombra roja que se realizó la noche de este 18 de octubre con motivo del décimo aniversario del Teatro Telcel, que los papás de Eduardo Capetillo Jr. coincidieron que su matrimonio "no es perfecto", llegando incluso a inferir que han atravesado varias crisis matrimoniales, pero ¿alguna de estas los ha hecho pensar en el divorcio o en una separación temporal?

Eduardo Capetillo destapa problemas con Biby Gaytán

Al aceptar que han tenido problemas durante su matrimonio, Eduardo Capetillo destacó que estos no han sido comunicados a los periodistas ya que, como pareja, les gusta mantener sus asuntos en privado y resolverlos entre ellos, sin necesidad de involucrar a terceros que no tienen nada que ver.

“Sí por supuesto (que hemos tenido crisis) y hemos sabido sortearlas. Lo que pasa es que somos muy reservados, la verdad cuando nos pasa algo a nivel personal no lo andamos comunicando, lo personal y privado es así”, precisó quien fuera el galán de "Marimar".

Respecto a los rumores de infidelidades y demás especulaciones que han asechado a su matrimonio, el histrión aseguró que aunque no son una pareja perfecta, intentan no darle eco a las habladurías, sin embargo el hermetismo no siempre es suficiente para no verse afectados: “Te mentiría si te dijera que no afectan (los rumores), sí afectan, pero tienes que entender desde dónde y cómo viene, cuando lo entiendes así, lo sobrellevas”, destacó.

Biby Gaytán afirma que Eduardo Capetillo tiene sus defectos

Por su parte, Biby Gaytán conocida por protagonizar "Camila" y "Dos mujeres, un camino", reiteró de nueva cuenta que su intención nunca ha sido vender la idea de que tiene un matrimonio perfecto, ya que es muy posible que este concepto no exista, pues, como seres humanos todos tienen defectos y hay ocasiones en los que estos se tornan como un obstáculo difícil de superar.

“No somos perfectos, ni queremos vender la idea a nadie, y mucho menos a las parejas, de que somos una pareja perfecta. Él tiene sus defectos y sus virtudes y yo también, pero hemos sabido acoplarnos y hemos sabido sobrevivir a todo con mucho amor”, puntualizó la actriz mexicana, pareja de Capetillo.

