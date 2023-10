Daniel Bisogno: así le advirtió Mhoni Vidente sobre una brujería que afectaría su estado de salud

La salud de Daniel Bisogno una vez más encendió las alertas entre sus fans luego de que la noche de este miércoles 18 de octubre se revelara que fue estaba en terapia intensiva. Aunque el conductor de inmediato lo desmintió y dio detalles de su estado de salud, seguidores recordaron las advertencias de Mhoni Vidente en las que señala que es víctima de brujería y que esto provocaría aún más problemas en su vida personal.

En mayo pasado “El Muñe”, como se conoce al conductor, fue hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia debido a una ruptura de várices en el esófago. “Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa en lo primero que pensé fue en Micaela”, dijo más tarde en entrevista con Pati Chapoy al hablar sobre los momentos de terror que vivió al pensar que moriría.

Mhoni Vidente aseguró que Daniel Bisogno era víctima de brujería. Foto: IG @bisognodaniel

A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el conductor reaccionó a los rumores sobre su supuesta hospitalización: “¡Dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo está bien! Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula (…) Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas”.

Alarmante predicción sobre Daniel Bisogno

En medio del alboroto que se generó en redes sociales por el estado de salud de Daniel Bisogno, fanáticos recordaron la predicción que realizó Mhoni Vidente sobre el tema asegurando que el también actor de teatro sería víctima de brujería de una persona que pertenece a la industria del espectáculo y de la comunidad LGBT.

En las predicciones de la astróloga cubana en junio pasado con El Heraldo de México salió la carta del ahorcado para Daniel Bisogno: “Trae una brujería muy fuerte de alguien que le trae un coraje”. Detalló que esto afectaría considerablemente la salud del conductor de “Ventaneando” y también le traería problemas con sus parejas.

“Se tiene que cuidar de las brujerías, trae muchas energías negativas. Hay mucha gente que lo odia y quieras o no te repercute tarde o temprano. Tiene que ver por él”, puntualizó Mhoni Vidente en su predicción para Daniel Bisogno.

