K-drama ¡Doona! y 5 cosas que debes de saber de esta producción que se roba los corazones de Netflix

Para los amantes incondicionales del vasto y cautivante universo de los K-dramas, octubre se convierte en un mes verdaderamente emocionante.

A medida que las hojas caen y el aire se torna más fresco, un aluvión de emocionantes títulos llega a nuestras pantallas, y entre ellos, uno de los más destacados es la romántica serie de Netflix, "¡Doona!".

1. La historia que roba corazones

"¡Doona!" se inicia cuando Lee Won-jun, un joven estudiante universitario, decide dejar su hogar materno para mudarse a una residencia estudiantil y estar más cerca de la facultad. En ese proceso, se cruza con Lee Doona, quien reside en el departamento de abajo. Lee Doona, una ex estrella del k-pop y líder de uno de los grupos más populares, rápidamente despierta su interés. La trama se desarrolla a partir de las situaciones cotidianas de convivencia, desencadenando un profundo y apasionado amor. Sin embargo, ambos personajes deben lidiar con sus propios dilemas personales, lo que plantea la pregunta: ¿puede su amor sobrevivir a todo?

2. Protagonistas de renombre

En esta serie, los roles principales recaen en dos actores ampliamente conocidos por los aficionados de los k-dramas. Suzy, aclamada por sus actuaciones en "Start-Up," "While You Were Sleeping," y "Anna," interpreta el papel de Doona. Mientras que Yang Se-jong, reconocido por su participación en "Dr. Romantic," da vida al personaje de Lee Won-jun. Un detalle relevante es que "Doona!" proviene del mismo creador que nos regaló "Aterrizaje de emergencia en tu corazón," Lee Jung-hyo.

3. Un drama romántico con profundidad emocional

"¡Doona!" se define como un drama romántico que se sumerge en la narrativa dolorosa donde los silencios tienen un peso considerable y a menudo comunican más que las palabras. La serie se destaca por su cinematografía, que utiliza el contraste entre cálidos y fríos para crear imágenes visuales impactantes. El guion explora las angustias de los personajes, su sensación de falta de aire y los filtros que imponen a sus propias vidas, lo que genera una dinámica densa y absorbente. Esta característica distingue a "¡Doona!" de las típicas historias de amor más inocentes y azucaradas que suelen encontrarse en los k-dramas.

4. Para los amantes de "Nevertheless"

Si eres fanático de series como "Nevertheless" (también disponible en Netflix), "¡Doona!" se presenta como una elección imperdible. Aunque es menos explícita en cuanto a contenido romántico y tiende hacia un tono más naif, la serie comparte un enfoque fresco y realista en la exploración de las relaciones, lo que la hace especialmente atractiva para aquellos que disfrutaron de "Nevertheless."

Si eres fanático de series como "Nevertheless", "Doona!" se presenta como una elección imperdible. | Créditos: Archivo

5. Un viaje que puedes maratonear

A diferencia de algunas series coreanas más tradicionales, "¡Doona!" consta de una sola temporada con 9 episodios, cada uno con una duración de 45 a 50 minutos. Todos los episodios estarán disponibles para ver en Netflix el mismo día de su estreno. Esta característica hace que "Doona!" sea la elección perfecta para una emocionante sesión de maratón que te mantendrá pegado a la pantalla.

Así que, para los devotos del mundo de los k-dramas, "¡Doona!" promete ser un nuevo favorito que no querrás perderte. Esta serie llega con una trama apasionante, un elenco estelar y una profundidad emocional que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Prepárate para una experiencia de visionado cautivadora este octubre.

