VIDEO: así se escucha un corrido tumbado de Natanael Cano en japonés ¡a conquistar otakus!

Natanael Cano es el joven artista a quien se le adjudica el despertar de los corridos tumbados y toda esta fiebre de la que muchos al principio se burlaban, criticaban o no todos tomaban en serio, pero que ahora es reconocida a nivel internacional y está generando millones de ganancias para la industria regional mexicana.

En lo que parece estar incursionando el joven originario de Hermosillo, Sonora es en una nueva versión de los corridos tumbados, pues ahora serán en diferentes idiomas, ya que cabe señalar se ha grabado mientras canta en inglés y en estos días está generando ruido una canción en la que presuntamente interpreta la pieza “El de la codeína” en japones.

“El de la codeína” es una canción compuesta por Natanael Cano e interpretada por el mismo sonorense junto a Herencia de Patrones e Hijos de García, el tema fue lanzado en 2019 y hasta este 2023 aún sigue generando vistas dentro del canal de YouTube del creador de los corridos tumbados.

Tanto Peso Pluma como Natanael Cano han dado mucho de qué hablar en los últimos años, aunque recientemente todos los reflectores se los llevó el originario de Jalisco, se sabe que fue primero el sonorense quien despuntó con su carrera musical dentro del regional y fusionó varios ritmos para llegar a lo que ahora se conoce como “corridos tumbados” o “corridos bélicos”.

Peso Pluma es una de las estrellas del regional mexicano con reconocimiento a nivel interacción, pero también quien admitió que a quien le debe su fama y poder realizar su trabajo es a su amigo Natanael Cano, cada que tiene oportunidad hace un llamado especial y puntualiza en que fue “Nata” quien se arriesgó por todos lo que ahora hacen música de este tipo.

“Natanael Cano es una estrella, nunca he dicho esto es la primera vez que lo voy a decir, pero para mí es el rey, el que abrió camino, nos abrió los mares para hacer nuestro cagadero nosotros, para mi es como el Jay Z o Kanye West de los corridos, el jefe”, son las palabras de Peso Pluma en una entrevista para el proyecto chileno “Vamos a calmarno”.

Dicen que pa'l narco suele ser polvito blanco para alivianarnos

Pero eso es mentira, siglo 21, en los 80 fue la gripa

Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba

Acá por Califa, bien, bien pilas

Con unas rolitas, la de "Sour Diesel" pa' que suenen las bocinas

Si ya ando cansado, jarabe en el vaso pa' la tos que aún no traigo

Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando

Pura codeína y negociando

El coco rapado, Cheyenne 86 con el motor bien arreglado

Ruletando un rato, por el día chamba, por la noche me destrambo

Así me la paso con todos los plebes del equipo que he formamos

Quemando un buen gallo, bien viajado

P90 y largo, finiquera transitando con ojos tumbados

Fenway tomando, ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado

Allá por Peñasco, compa Curro al tiro con su gente anda chambeando

M G el respaldo, grandes mandos

El cuello tatuado, varias rayas que resaltan por andar de vago

Cuando ando enfiestado, tomando de un vaso jarabe cuatro enlodado

Aquí me despido, forjando uno sour dice pa' ponerme al tiro

Repite el corrido y el vasito

Dicen que pa'l narco solo es el polvito blanco para alivianarnos

No tiren volantes, es mejor quedarse callados antes que hablen

No está permitido, no diré la clave y hacen trampa sus amigos

Forjando un gallito, bañadito