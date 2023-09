La canción prohibida de Natanael Cano, ¿por qué no debe cantarla?: "Me van a matar"

Luego de las amenazas de un cartel mexicano en contra del cantante de corridos bélicos o tumbados, Peso Pluma, se han abierto las puertas de otros peligros a los que están expuestos los cantantes de la nueva generación del llamado "regional mexicano", entre ellos Natanael Cano, uno de los principales exponentes y quien llevó sus poderosos temas hasta otras partes del mundo.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la corta, pero impresionante carrera del Nata. Existe un tema en particular que supuestamente se prohibió que tocara no solo para formar parte de alguna de sus producciones de estudio, pues tampoco la puede replicar en vivo, y él mismo ha dicho que podría ponerse en peligro.

El cantante supuestamente fue amenazado. Crédito: Instagram

¿Cuál es la canción prohibida que no puede tocar Natanael Cano?

El tema en cuestión es "Cuerno Azulado", aunque hay varias versiones en vivo que fueron subidas a las redes sociales, una de ellas en el canal de YouTube del Nata, no existen ninguna grabación profesional del tema porque se bajó de cada canal de streaming, y en fechas recientes ha expresado ante los micrófonos que tocarla no es una opción si quiere seguir vivo.

Esta canción es una clara referencia al poder que tiene Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y su Cartel de Sinaloa, incluso menciona que la gente de los territorios que domina lo piden para ser presidente, innecesario porque él mismo habría supuestamente pactado con las autoridades en turno (sin mencionar ninguna época o mandatario).

"Cuerno de chivo azula'o, con el gobierno pacta'o. Chingo de perico que se ha traficado. La montaña patrocina, siempre en el rancho JGL pa' presidente", son las palabras con las que inicia el tema después de una introducción con bajosexto, guitarra y trompetas.

Existe un tema en particular que supuestamente se prohibió que tocara. Crédito: Instagram

Referencias al Chapo Guzmán y a Ovidio Guzmán

Más adelante sigue haciendo referencia al músculo de la agrupación delictiva, y recapitula uno de los capítulos más negros del crimen organizado; hablamos del famoso Culiacanazo, día en que arrestaron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero luego de amenazar con desatar una masacre en el estado, se le dejó en libertad.

"Delincuencia organizada, ya saben qué pedo. Tocan al Ratón y un desmadre le hacemo'. Así nomás sin charolearle, plebes se iban guacamaleando', como se debe", es como continúa el corrido.

"El Ratón", como se le conoce en el mundo del tráfico de drogas, fue recapturado el día 5 de enero del año 2023. En un operativo conjunto, el Ejército y la Guardia Nacional pusieron bajo custodia a Ovidio Guzmán, quien fue trasladado a la Ciudad de México, y permanece en el Altiplano de Almoloya, en el Estado de México.

El tema hace referencia al chapo y sus hijos. Crédito: Instagram

¿Por qué Natanael Cano dejó de cantar "El Cuerno Azulado"?

Fue durante un concierto en la ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora, donde Natanael Cano comenzó a cantar el tema debajo de la lluvia, a capela, pero luego de un para de líneas deja que termine el público, y regreso al escenario mientras suelta una tremenda frase que lo sentencia todo.

"Compadre, me van a matar a la ver*a, tócate otra"

Hasta el momento no hay un comunicado oficial de Natanael Cano ni de su equipo management sobre una posible amenaza del crimen organizado que le tendría prohibido interpretar el tema ante cualquier público. Solamente se sabe que desde hace varias presentaciones, no la toca completa a pesar de que se la piden.

El día que salió el disco se disculpó por no sacar esa canción. Crédito: Instagram

Lo único que hizo fue disculparse con el público a través de las redes sociales, el mismo día del lanzamiento: "Todo está mal, bro. Les quería decir eso, pedirle una disculpa a toda la plebada que estuvo esperando el dueto con Gabito Ballesteros. No la pude sacar, pero fuera de eso, yo ya lo había aceptado".