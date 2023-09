¿Peso Pluma tendrá el mismo destino que el Pirata de Culiacán después que el narco lo amenazó?

'El Pirata de Culiacán' murió debido a la delincuencia FB/ElPirataDeCuliacanOficialMX

Aunque Peso Pluma es querido por millones de personas a nivel internacional, tal parece que no todos simpatizan con su estilo y canciones, pues así lo dejaron ver los del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntos responsables de la narcomanta que fue revelado en una de las calles de Tijuana y que tenía especial dedicación para el “Doble P”.

El mensaje fue colgado sobre el puente vehicular “El Mirador”, esto en Playas de Tijuana Baja California, lugar en el que Peso Pluma tiene una fecha programada para el próximo mes de octubre, según medios locales fueron elementos de la Guardia Nacional quienes se percataron de la amenaza y decidieron dar aviso.

Cabe resaltar que esta no es la única vez en la que se presenta una manta con frases violentas que son dedicadas a algún personaje público, hay que recordar que fue a principios del mes de febrero de este año, cuando Grupo Arriesgado, banda de donde era vocalista Panter Bélico acudieron a Tijuana para presentarse en una firma de autógrafos, previo a un concierto, pero también fueron sorprendidos con una delicada advertencia.

“Arturo González, Panter Bélico, de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas porque aquí te vas a ching*a a tu madre", fue lo que escribieron en la narcomanta.