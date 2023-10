La película de falso documental en donde explican el origen del temblor del 85 en México

Siempre es un buen momento para maratonear con películas de terror, pero esta temporada parece tener un encanto aterrador que todas amamos ya que es durante el otoño donde podemos conocer nuevos materiales y así dotarnos de nuevas historias escalofriantes creadas por las y los expertos del cine, pero dentro del vasto universo de subgéneros del cine de terror, uno en particular lleva las historias más allá al argumentar que lo que el espectador presencia es completamente real en todo momento.

Este género se conoce como Found Footage o Metraje Encontrado, y se distingue por presentar la trama a través de material audiovisual que se supone ha sido hallado o grabado por los personajes de la historia, de esta manera, se pretende simular la autenticidad de compilaciones de grabaciones reales, como videos caseros, material de cámaras de seguridad o registros encontrados. Popularizado por The Blair Witch Project (1999), crea una sensación de realismo y miedo genuino al dar la impresión de eventos auténticos, pero aunque tenemos clásicos modernos como REC (2007) que son emblemas de este género, hay otra saga que a pesar de estar infravalorada, cuenta con historias que te helarán la sangre.

Este estilo de cine de terror se caracteriza por su enfoque en la inmersión y la sensación de realismo, dando a los espectadores la impresión de estar presenciando eventos auténticos y perturbadores.

Fotografía: Pinterest.

V/H/S 85: la aterradora cinta que muestra un dios mexica causando el temblor del 85

En el Found Footage podemos encontrar tramas que involucran fenómenos paranormales, criaturas aterradoras o situaciones de peligro extremo, al adoptar esta estética, los cineastas buscan generar un sentido de miedo genuino y captar la atención del público mediante la sugestión y la incertidumbre. Esta técnica, aunque no es nueva, ha evolucionado con el tiempo y se ha adaptado a las innovaciones tecnológicas, manteniendo su poder para intrigar y asustar a las audiencias modernas.

Esta entrega en particular explora elementos de la rica cultura mexicana, añadiendo una dimensión adicional de autenticidad y profundidad a la narrativa.

Fotografía: Pinterest.

Aunque existen muchas películas emblemáticas de este género, una de las sagas que se ha ganado el corazón de las amantes del Found Footage es V/H/S, esta colección de terror está dividida en cinco entregas que incluyen varios cortometrajes, cada uno más inquietante que el anterior; su trama principal se desarrolla en torno a un grupo de personas que, por pura casualidad, se encuentran con decenas de videos caseros datados en diferentes años y deciden verlos, despertando oscuros misterios, sin embargo, la entrega más reciente ha captado la atención de todos al centrar una de sus perturbadoras historias en la cultura mexicana.

En la antología de terror V/H/S 85, podemos encontrar seis historias diferentes, pero la que ha causado gran furor entre las y los cinéfilos mexicanos, este se titula Dios de la muerte y comienza con una advertencia de que se trata de material restringido por el gobierno mexicano, y su producción o distribución constituye una ofensa federal. La trama nos introduce a Luis, un camarógrafo del noticiero "Ahorita TV", quien se prepara para la transmisión en vivo del programa, la emisión, con fecha del 19 de septiembre de 1985, comienza como un día cualquiera pero rápidamente se convierte en un auténtico caos.

Esta elección ha atraído tanto a los aficionados al género como a los apasionados de la cultura mexicana, ofreciendo una experiencia única que fusiona el terror con elementos folklóricos y tradicionales del país.

Fotografía: Pinterest.

La cámara enfoca a Lucía, la presentadora, interpretada por Gabriela Roel, quien, después de saludar a la audiencia, establece un enlace con una joven reportera llamada Gabriela, que hace su debut televisivo ese mismo día, sin embargo, la transmisión se interrumpe bruscamente debido a un potente terremoto que cobra la vida de Gabriela y deja atrapado y gravemente herido a Luis.

Horas después, la cinta nos muestra la llegada del grupo de rescate conocido como Los Topos, pero la situación se complica cuando la estructura dañada les impide salir, obligándolos a descender entre los pisos del edificio. A medida que continúan bajando, el grupo descubre un vestigio prehispánico relacionado con Mictlán (el inframundo mexica) y Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, por lo que la ya difícil situación se torna más siniestra cuando la deidad se manifiesta y los protagonistas comienzan a sacrificarse mutuamente, dando a conocer que aquel fatídico temblor fue resultado del resurgimiento del dios mexica.

Este estilo narrativo desafía las convenciones tradicionales del cine y ofrece a los amantes del terror una experiencia única y escalofriante.

Fotografía: Pinterest.

Este impactante segmento fue dirigido por la talentosa cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero, reconocida por su trabajo en cortometrajes como Bestia, así como por su dirección en episodios de la serie The Purge y la serie de antología de terror Into the Dark; su aporte ha ampliado el alcance de la narrativa al explorar elementos de la mitología mexicana y traducirlos en una experiencia aterradora y cautivadora para el público. V/H/S 85 también nos muestran otra historia que se encuentra en el mismo universo de la película Black Phone (2021), por lo que esta entrega ha sido aclamada por los amantes del Metraje Encontrado.

