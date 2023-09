La mejor película en Netflix que muestra el lado más siniestro de París y se encuentra disponible desde hoy

Para muchas personas introvertidas, estas fechas de festejar la esencia mexicana rodeados de muchas personas significa un gran desgaste mental y físico, por lo que necesitan un tiempo a solas para poder recargar esa "batería social" y así continuar dando lo mejor de sí en todas las fiestas; una de las mejores opciones para descansar del bullicio es pasar un fin de semana haciendo maratón de películas y si tú eres amante de las historias de terror y misterio, tengo una recomendación que encaja perfecto para arrancar con este espíritu otoñal.

El filme en cuestión vio la luz en el año 2014, pero a pesar de que han pasado casi 10 años desde su estreno, éste continúa atrapando al público debido a su gran historia y el lugar donde se desarrolla; la película lleva por nombre As Above, So Below (Así en la Tierra como en el Infierno) y se desarrolla ni más ni menos que en Francia, pero lejos de mostrar los paisajes típicos de este emblemático lugar, la cinta nos muestra (en formato de metraje encontrado o found footage) el lado más siniestro de este destino turístico: las Catacumbas de París.

La película se ha convertido en un clásico del cine de terror.

Fotografía: Captura de pantalla/Netflix.

La película más aterradora de París, que puedes ver en Netflix ahora mismo

Scarlett (interpretada por Perdita Weeks) es una joven arquéologa obsesionada con encontrar la piedra filosofal, la cual su difunto padre aseguraba que se encontraba en una cámara secreta dentro de las Catacumbas de París, es así como sigue las anotaciones y pistas que su padre dejó en su diario personal, y para desentrañar los mensajes ocultos sobre la ubicación del tesoro, convence a su viejo amigo George (interpretado por Ben Feldman) a unirse a su búsqueda.

La película pertenece al género de metraje encontrado o found footage, lo que le da al espectador la sensación de que es una historia real.

Fotografía: Netflix.

Con engaños, Scarlett logra que George se una a un grupo de expedición, liderado por un joven francés llamado Papillon (interpretado por François Civil), motivado por la promesa de un tesoro, a este equipo de búsqueda se une también, Benji (interpretado por Edwin Hodge), otro amigo de Scarlett, quien se embarca en esta aventura documentando todo y a medida que la historia se desarrolla, descubrimos que este viaje es una forma de reconectar con la memoria de su padre, un alquimista fallecido cuyo espíritu la persigue de manera metafórica y literal.

"Así En La Tierra Como En El Infierno" pudo haberse convertido en un clásico del terror moderno.

Fotografía: Captura de pantalla/Netflix.

Esta misión se convierte en algo terrorífico cuando los aventureros se desvían de la zona permitida para los turistas, encontrando así una terrorífica adevertencia que recuerda mucho a un fragmento de La Divina Comedia, adentrándose así a un laberinto subterráneo que se asemeja al infierno mismo; es así como cada miembro del grupo se enfrenta a sus propios errores y demonios internos, convirtiendo los pasadizos en su propio purgatorio personal y documentando cada siniestra aparición y reto que se hace cada vez más complicado a medida que el grupo desciende.

La película, está repleta de referencias, mensajes ocultos y simbolismos que solo los auténticos aficionados al suspenso podrán captar sin necesidad de buscar una explicación adicional, de la misma forma, la intensidad mantenida a lo largo de la película mantiene a los espectadores al borde de su asiento, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación.

Las referencias se explican a la perfección mientras la historia avanza.

Fotografía: Captura de pantalla/Netflix.

De la misma forma, podemos ver que la historia incorpora simbolismos de las escrituras de la Biblia, aunque su mensaje principal podría inclinarse hacia la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Aboga por dejar de lado las ambiciones que pueden consumirnos desde el interior y nos recuerda la importancia de encontrar ese equilibrio para evitar caer en un verdadero infierno personal.

Este filme combina elementos de terror y thriller psicológico en una narrativa característica del subgénero del metraje encontrado, en donde se presenta una grabación como si fuera un documento real, y el director se centra en la edición y presentación de dicho material al público. En el caso de esta película, el director y guionista, John Erick Dowdle, quien es conocido por sus contribuciones al cine de terror, trabajó en colaboración con su hermano en la creación de esta obra.

El grupo se adentra a una serie de misterios que los harán revivir sus peores recuerdos.

Fotografía: Netflix.

Esta es la película más aterradora que hay en Netflix

SIGUE LEYENDO:

Es considerada la mejor historia corta en Netflix y está basada en el exitoso libro de Murakami, The Elephant Vanishes

La mejor miniserie en Netflix apta para fanáticos de los crímenes y que fue aclamada por Stephen King