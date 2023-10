Yolanda Andrade se besa con hermosa mujer, ¿quién es?

Fue a través de su cuenta de instagram que Yolanda Andrade compartió un momento de mucha felicidad, pues la conductora de Mojoe apareció a lado de una hermosa mujer y ésta no dudó en demostrarle su amor con tremendo beso en la boca.

Para nadie es un secreto que Yolanda Andrade no ha pasado por un buen momento de salud durante los últimos meses, por lo que verla feliz es muy grato para sus seguidores y aunque la conductora no ha confirmado si esta hermosa mujer es su novia, en comentarios de sus redes sociales piden que haga lo posible para enamorar a la conductora.

Foto: IG @yolandaamor

¿Quién es la mujer con la que se besó Yolanda Andrade?

Se trata de Lorena Meritano modelo, actriz y presentadora de televisión argentina quien se recuperó de cáncer y quien estuvo como invitada en el programa Mojoe para hablar de su libro “Sobreviviente” en donde habla de su lucha contra esta terrible enfermedad.

Lorena aparece en el video de Yolanda Andrade a quien le habla de una manera muy romántica pues de cariño le dice “mi amor” y sin pensarlo dos veces se acerca a la conductora a darle un gran beso en la boca, ante esto la sinaloense se puede apreciar que lo recibe con gran cariño pues inmediatamente se pintó una sonrisa en su rostro.

Foto: IG @lorenameritanooficial

Luego de esta gran muestra de amor, Lorena Meritano reveló que le mandaría uno de sus libros tanto a ella como a Montserrat Oliver, sin embargo, la picardía entre ambas mujeres no se hizo esperar pues la sinaloense entre bromas aseguró que se trataba de un libro que habla de las posiciones del kamasutra lo que provocó la risa nerviosa de ambas.

Ante la conexión tan mágica que mostraron tanto Yolanda Andrade como Lorena Meritano, seguidores de la conductora piden a la argentina que se “robe” a Joe como le dicen de cariño pues harían una muy bonita pareja.

Foto: IG @yolandaamor

¿Yolanda Andrade tiene novia?

En una reciente transmisión desde sus redes sociales, algunos fanáticos cuestionaron a Yolanda Andrade sobre su vida personal, en especial si es que tiene novia, ante esto, la conductora aseguró que en ese momento no podía responder a esa pregunta ni dar detalles del tema.

Sin embargo, Yolanda Andrade también fue cuestionada si es que seguía enamorada de Montserrat Oliver, a lo que la sinaloense aseguró que no y que no haría nada por retomar su relación con quien ahora es su mejor amiga.

Siguieron más preguntas pero ahora respecto a “La Vero”, “¿qué si volverías con Verónica (Castro)? Yolanda titubeo, sin embargo, dijo: “tam…menos”,ante esto, sus seguidores la cuestionaron se llevan la esposa de la conductora y su mejor amiga, o lo que es lo mismo Yaya y Yolanda Andrade.

Foto: Yolanda Andrade/Instagram

Yolanda asegura que se casó con Verónica Castro

Ante la duda de sus seguidores, Yolanda aclaró que no se lleva ni bien ni mal con Yaya, pues no existe ningún tipo de relación entre ambas, la sinaloense se limitó a esta respuesta, pues no dio más detalles del por qué no se llevan.

SIGUE LEYENDO:

Yolanda Andrade revela si sigue enamorada de Montserrat Oliver o de Verónica Castro

Yolanda Andrade se somete a curación en su programa y termina entre gritos de dolor