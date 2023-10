¿Michelle Salas se lleva mal con todas sus primas? No invitó a ninguna a su boda

La boda de Michelle Salas y Danilo Díaz sigue siendo de lo más comentado en la farándula mexicana debido a las polémicas que se han desatado a causa de este evento social, una de ellas es justamente la lista de invitados. Y es que la bisnieta de Silvia Pinal tenía los reflectores en su boda debido a que todo mundo deseaba saber si su famoso padre Luis Miguel acudiría o no, se dice que el cantante confirmó 3 días antes su asistencia a dicho evento.

Pero hubo otras grandes personalidades que no estuvieron invitadas a la fiesta, una de ellas su bisabuela Silvia Pinal debido a que por su salud no puede realizar viajes tan largos. Sylvia Pasquel sorprendió al no estar presente en el enlace matrimonial a causa de un accidente que la habría obligado a estar hospitalizada. Alejandra Guzmán no fue invitada al evento pero tampoco ninguna de sus primas.

Pareciera que Michelle Salas no tiene una relación cercana con sus primas paternas ni maternas Foto: Instagram michellesalasb

¿Michelle Salas no se lleva con Bella Basteri?

Michelle Salas decidió prescindir no sólo de la presencia de Frida Sofía, con quien se sabe no lleva una buena relación, sino también de la compañía de su prima Bella Basteri, hija de Alejandro Basteri, con quién jamás se le ha visto compartir una fotografía o momento en redes sociales.

Frida Sofía acusó a Michelle Salas de hacer menos a sus primas Giordana y Schersa Foto: Instagram ifridag

Bella Basteri es conocida ante los fans de “El Sol de México” por su parecido a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, algunos aseguran que es la reencarnación de Marcela mientras que otros aseveran que es idéntica a Belinda.

Bella Basteri causó furor por su parecido a Marcela Basteri Foto: Instagram bellabasteri

Michelle Salas no invito a su prima, la influencer Daniela Rodríguez Salas

Michelle también dejo fuera del esperado evento celebrado en la Toscana italiana a su prima Daniela Rodríguez Salas, quien es una exitosa influencer. Daniela es hija de la media hermana de Stephanie Salas, Andrea Salas, quien es una reconocida productora de televisión.

Daniela Rodríguez Salas es una reconocida influencer Foto: Instagram danyrdzsa

¿Frida Sofía tenía razón y Michelle Salas hace menos a las hijas de Luis Enrique Guzmán

Sorprendió que tampoco fueron invitadas las hijas de Luis Enrique Guzmán, Schersa Guzmán ni a Giordana Guzmán, lo que podría darle la razón a Frida Sofía, quien acusó que la hija de Stephanie Salas siempre hacía menos a sus otras primas por “cuestiones banales”. Recordemos que la hija de Alejandra Guzmán acusó a la nieta de Silvia Pasquel de ser sangrona y superficial.

Giordana Guzmán tampoco fue invitada a la boda Foto: Instagram giordanaguzman

