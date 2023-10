Aseguran que Luis Miguel si entregó a Michelle Salas en su boda y hasta bailó con ella

Este fin de semana, se llevó a cabo la boda del año, pues Michelle Salas primogénita de Luis Miguel unió su vida a la del empresario Danilo Díaz, el magno evento tuvo sede en La Toscana, Italia, lugar hasta el que llegó el intérprete de temas como “Suave” para vivir a lado de su hija el día más importante de su vida.

Y aunque son pocos los detalles que se tienen sobre la boda de Michelle Salas, cada vez salen un poco más, pero a la mayoría le interesa saber qué hizo y qué no hizo Luis Miguel en la boda de su hija mayor, y estos detalles han salido a la luz pues incluso ya se sabe cual es la canción que bailaron.

Foto: IG @luismigueldeluxe

Luis Miguel hizo un espacio en su agenda para estar cerca de su hija

¿Luis Miguel entregó a Michelle Salas en el altar?

Una de las más grandes dudas que existe sobre la boda de Michelle Salas es saber si Luis Miguel entregó a su hija a su futuro marido, tal y como lo marca la tradición.

Sin embargo, aunque algunos aseguran que fue Stephanie Salas quien caminó del brazo con Michelle rumbo al altar, pues ella es quien merecía estar ahí pues fue quien siempre estuvo con su hija.

Pese a lo anterior, la revista ¡HOLA! USA asegura que Luis Miguel sí caminó con su primogénita y la tomó del brazo para entregarla a Danilo Díaz, y que además “El Sol” de México fue padrino de la boda, eso sí, la revista no revela de qué, pero el famoso cantante sí apoyó a su hija con algo y se hizo presente en el día más importante para Michelle.

En algunas de las fotografías que se filtraron en redes sociales se pudo ver al fondo a Luis Miguel a lado de su amada Paloma, mientras que su hija Michelle y su entonces ya esposo Danilo Díaz salían de la iglesia.

Foto: IG @michellesalasb

Luis Miguel estuvo presente en la boda de su hija mayor

¿Luis Miguel bailó con Michelle Salas?

Otra de las grandes tradiciones, por lo menos en nuestro país, es que luego del primer baile como esposos, ambos protagonistas de la fiesta deben bailar con sus respectivos padres, y esto también ha sido toda una duda pues algunos creen que Luis Miguel no se prestaría para bailar con su hija.

Sin embargo, Luis Miguel sorprendió a propios y extraños pues el famoso cantante si había bailado con su hija y eligieron una de las piezas favoritas de “El Sol”.

Y es que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, Michelle Salas luego de bailar con su mamá se dirigió hacia donde estaba Luis Miguel para invitarlo al medio de la pista y gozar de este gran momento, y en ese instante sonaba "The Way You Look Tonight" de Frank Sinatra.

Cabe señalar que Frank Sinatra es uno de los artistas favoritos de Luis Miguel y que para él es de gran importancia debido a que “El Sol” grabó junto con Sinatra el tema Come Fly With Me, el cual se incluye en el álbum Duets II, del estadounidense.

