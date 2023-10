Galilea Montijo rompe el silencio y da detalles de su noviazgo con Isaac Moreno: "nunca me he escondido"

Fue a inicio s de este 2023, cuando Galilea Montijo compartió con sus seguidores que no la estaba pasando nada bien, pues su matrimonio con Fernando Reina había terminado, de acuerdo con la propia conductora de Hoy, fue una etapa muy complicada en el tema personal.

Pero bien dicen que luego de la tormenta sale el sol, pues a tan solo unos meses de anunciar su divorcio, Galilea Montijo fue captada con un guapo modelo español con quien confirmó que estaba saliendo, y aunque la pareja no salió a anunciar que ya tenían una relación formal, en redes sociales todos nos dimos cuenta de lo mucho que se aman.

Sin embargo, este fin de semana, la conductora fue cuestionada sobre su romance con Isaac Moreno y por primera vez luego de revelar que estaban saliendo, Galilea Montijo confirmó su romance y reveló cómo lo vive.

¿Cómo es el romance de Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Como lo mencionamos anteriormente, luego que en el mes de mayo, Galilea Montijo confirmó que estaba saliendo con Isaac Moreno, aún no había un noviazgo formal, sin embargo, conforme pasó el tiempo, los mensajes de amor entre el español y la tapatía eran cada vez más frecuentes, lo que hizo suponer que ya tienen una relación formal.

Fue así como este fin de semana, reporteros de varios medios de comunicación platicaron con la querida conductora de Hoy, quien fue captada en el aeropuerto de la CDMX pues de acuerdo con ella misma volaría para encontrarse con su “chiquillo” forma en que llama de cariño a su hijo Mateo.

Foto: IG @anavarromx

Estuvieron muy románticos en Guanajuato

Respecto a su noviazgo con Isaac Moreno, la conductora nacida en Jalisco, habló al respecto y aseguró que en esta relación amorosa, se encuentra muy tranquila disfrutando del amor y aseguró que no tiene la intención de ocultar o tratar de hacer privada su relación, pues nunca lo ha hecho.

“Nunca me he escondido, osea, me verán de aquí para allá, de allá para acá, pero así como de esconderme pues tampoco…”, dijo Galilea Montijo

Foto: IG @galileamontijo

La pareja ya no oculta su amor en redes sociales

Los reporteros cuestionaron a Gali si en algún momento se ha arrepentido de hacer públicas sus relaciones amorosas, a lo que la conductora aseguró que no pues no tiene nada de malo, además resalta lo guapo que es su nuevo novio, a quien no deja de piropear en sus redes sociales.

“siempre han sido muy públicas (sus relaciones amorosas) y pues me verán por ahí, total guapo es el muchacho” dijo Galilea Montijo.

¿Cómo nació el amor entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Aunque la conductora de Hoy no ha revelado muchos detalles de cómo conoció a su actual pareja sentimental, se sabe que ellos tienen muchos meses de haberse conocido, sin embargo, con exactitud no se tiene conocimiento en qué fecha comenzaron a salir en plan de conquista.

Pese a lo anterior en mayo fueron captados en playas mexicanas en actitud muy romántica y tomados de la mano, fue entonces que a los pocos días, Galilea Montijo confirmó que estaba saliendo con el modelo, sin embargo, aún no había un romance formal.

El tiempo pasó, y la pareja ya no se había dejado ver juntos, sin embargo, los románticos comentarios que uno al otro se ponían en Instagram los delataron, sin embargo, la visita de Isaac Moreno a LCDLFMX proyecto en el que trabajó Galilea Montijo los pusieron otra vez en el ojo del huracán.

Desde entonces, la pareja ha sido captada de vacaciones en diversas partes de nuestro país y los comentarios amorosos en redes sociales siguen más fuertes que nunca, por su parte, Gali se le nota muy feliz y tranquila, pues dicen por ahí que el amor y el éxito es algo que no se pueden ocultar y la conductora goza de ambos.

