¿Galilea Montijo ya presentó a su hijo y a su novio Isaac Moreno? la conductora de Hoy revela cómo ha sido para Mateo

Galilea Montijo está disfrutando de su relación con el modelo Isaac Moreno, con el que se le ha visto de viaje en románticos lugares. Ahora que su noviazgo es público y hasta lo presume el programa Hoy, la conductora reveló que su hijo Matero sabe que tiene una nueva pareja, por lo que adelantó si ya los presentó y cómo ha sido este proceso para su pequeño, a quien ha tratado de proteger de las críticas después del divorcio de Fernando Reina Iglesias.

La presentadora de televisión ofreció una breve entrevista al programa de espectáculos "¡Siéntese quien pueda!", en el que admitió que se encuentra en un buen momento de su vida a pesar de que ha sido un proceso difícil. Además, destacó que era lógico que después de su separación de Reina rehiciera su vida amorosa, sin embargo, apuntó que lo que más le importa son sus hijos, pues hay que recordar que además de Mateo, Gali considera de su familia a Alexis y Claudio, sus hijastros.

Galilea Montijo asegura que su prioridad es su hijo IG @galileamontijo

¿El novio de Galilea Montijo y su hijo ya se conocen?

Durante la conversación ante las cámaras, la conductora de Hoy destacó que su hijo Mateo ya sabe que tiene nuevo novio, sin embargo, aclaró que todavía no se conocen. “Estamos en el proceso, ya lo sabe, porque si no, no me dejaría ver, para mí lo más importante es mi niño, y lo sabe, pero pues vamos en ese proceso”, dijo la estrella de televisión, quien también resaltó que aún no sabe cuando será el momento ideal para que se conozcan, y agregó que quiere que sus hijastros también convivan con Moreno.

"No sé, no sé para la demás gente, no creo que nunca sea el momento, pero Mateo es un niño, y mis otros dos niños, porque también los voy a tomar en cuenta toda la vida, son muy importantes para mí, siempre hay un momento para todo, entonces se tiene que dar con calma, con el tiempo, cuando ellos los decidan, y eso es lo más importante, los hijos yo creo que lo único que deseamos siempre es que los papás sean felices”, destacó la artista.

Isaac Moreno y Mateo aún no se conocen IG @ipmoreno

Galilea Montijo asegura que no ha sido fácil su divorcio

Galilea Montijo, de 50 años, destacó que a pesar de que no habla mucho al respecto, ha sido complicado su separación de Fernando Reina, con quien estuvo casada por más de 10 años. “Sí, sigue siendo una etapa muy difícil, el divorcio es una etapa muy difícil y no, siempre lo digo, no te divorcias de la noche a la mañana y aunque estés divorciada, no pasa tampoco de la noche a la mañana”, destacó la presentadora, que ha decidió darle una nueva oportunidad al amor.

