Aracely Arámbula explota y manda indirecta a Michelle Salas por dejarla fuera de su boda

El evento que se llevó todas las miradas este fin de semana fue la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, pareja que decidió llevar a cabo su unión nupcial en una celebración que duró tres días, dando inicio en La Toscana, Italia, el pasado 13 de octubre del 2023. Sin embargo fue hasta el sábado pasado que comenzaron a circular algunas imágenes del atuendo de los invitados principales, entre ellos Stephanie Salas y Luis Miguel, padres de la bella modelo que dio mucho de que hablar este fin de semana gracias a su impresionante look nupcial, el cual se caracterizó por la elegancia y la atención a cada uno de los detalles, poniendo énfasis en sus uñas aperladas y su exquisito vestido de encaje.

Aunque así como su outfit dio mucho de qué hablar, las grandes ausentes en su boda también causaron mucha controversia, pues al evento no asistieron ni Alejandra Guzmán ni Sylvia Pasquel, aunque tampoco fue requerida la presencia de Aracely Arámbula, quién se presume que mandó una fuerte indirecta hacia la hija mayor de Luis Miguel y el padre de sus hijos este fin de semana.

Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel y Michelle Salas

Previo que se diera a conocer la inasistencia de Aracely Arámbula a la boda de Michelle Salas, la actriz reconocida por su trabajo en "Soñadoras" dio a conocer que la hija mayor de su ex no le había mandado una invitación para su boda, dejando en claro que no por esto su relación estaba afectada, cuestión que algunos usuarios relacionaron con el hecho de que El Sol de México sí fue invitado al evento, algo que pudo haber motivado a que la hija de Stephanie Salas optara por ahorrarle un mal momento a Aracely Arámbula, quién a su vez no dudó en compartir una polémica historia en su cuenta oficial de Instagram justo el día de la boda de Michelle Salas.

Así mientras Luis Miguel llegaba del brazo de Paloma Cuevas a la boda de Michelle Salas, La Chule posteó una fotografía en la que presumió el cuidado que le da a sus mascotas, algo que desató la controversia en redes sociales, plataformas en las que se especuló que este era una cachetada con guante blanco hacia El Sol de México, quién ha brillado por su ausencia en la crianza de sus hijos.

Aracely Arámbula reacciona al noviazgo de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Si bien Arámbula nunca se ha referido de una manera propiamente negativa hacia las relaciones que ha tenido su ex a raíz de su ruptura, la bella actriz de ojos verdes no dudó en evidenciar la reacción de sus hijos al ver que Luis Miguel llevaba a las hijas de su comadre a la escuela tal y como lleva años sin hacer con ellos.

“Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y le dije ‘son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije ‘mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad debería demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”, señaló La Chule frente a varios medios de comunicación el pasado 17 de septiembre.

Esto aunado a los señalamientos en los que ha afirmado que Luis Miguel es un deudor alimentario dejan en claro que la relación entre Aracely Arámbula y el intérprete de "La Bikina" está bastante mermada, no sólo por los años que llevan sin verse sino por lo que esto ha implicado para los hijos de ambos famosos, Miguel de 16 años y Daniel de 15, quienes al igual que Michelle Salas han crecido sin una figura paterna.

Aún así esto no fue impedimento para que la primogénita de Luis Miguel decidiera invitar a su padre al evento que cambiaría su vida para siempre, dejando incluso que la llevara al altar después de haber recorrido la mayoría del camino nupcial al lado de su madre, Stephanie Salas, según lo informado por la periodista Flor Rubio.

