Filtran imágenes inéditas de Luis Miguel divirtiéndose en la boda de su hija Michelle Salas

Pese al hermetismo con el que Michelle Salas mantuvo los detalles su boda y las restricciones a los invitados para evitar que se filtraran imágenes de la ceremonia, los paparazzis hicieron de las suyas y captaron a Luis Miguel mientras disfrutaba de uno de los días más importantes para su primogénita. El cantante figuró entre los invitados de lujo y aunque no acompañó a su hija al altar, estuvo en primera fila acompañado de su novia, Paloma Cuevas.

El pasado fin de semana la modelo, de 34 años, celebró su boda con el empresario Danilo Díaz en una lujosa finca de La Toscana, en Italia, propiedad del diseñador italiano Salvatore Ferragamo. La unión duró tres días durante los que Salas lució diferentes y elegantes atuendos, todos confeccionados por la lujosa casa de moda italiana Doce & Gabbana. La exclusiva estuvo a cargo de la revista Vogue, que compartió postales de la familia y la novia, aunque en ellas no figura Luis Miguel.

Filtran imágenes de Luis Miguel en la boda de su hija, Michelle Salas. Foto: IG @quiencom

La boda de Michelle Salas estuvo rodeada de rumores, la mayoría relacionados con el intérprete de “La Incondicional”, su invitación y si sería él quien la entregaría en el altar debido a los conflictos del pasado por los que estuvieron distanciados durante varios años. Las dudas se resolvieron de inmediato cuando Stephanie Salas, madre de la novia, informó que sería ella quien la entregaría el gran día y, más tarde, se confirmó la presencia de “El Sol” que le habría dedicado un emotivo discurso a su hija.

Luis Miguel en la boda de Michelle Salas

Este lunes 16 fue octubre se relevaron las primeras imágenes de Luis Miguel en la boda de su hija, esto luego de las que se filtraron el fin de semana en las que se puede ver al cantante llegando al lugar en helicóptero acompañado de Paloma Cuevas. Además, se dio a conocer que la medida de “no celulares” tomada por Michelle Salas también sería para proteger a su padre, al igual que aquella con la supuestamente prohíbe a los invitados pedirle autógrafos.

Luis Miguel es captado en la boda de Michelle Salas celebrada en Italia el pasado fin de semana. Foto: TW @lachismepolis

En las imágenes se observa a Luis Miguel en los primeros lugares frente al altar, tan sólo detrás de Stephanie Salas y su novio, el actor Humberto Zurita -una de las personas que sí fue parte de las fotografías familiares compartidas por la revista Vogue-. En éstas también se puede observar al cantante sonriendo mientras celebra la unión de su HIJA, mientras que en otras aparece Paloma Cuevas abrazando a Michelle Salas para felicitarla.

De acuerdo con la revista Quien, tanto la voz de “Hasta que me olvides” como Paloma Cuevas compartieron mesa con Stephanie Salas y Humberto Zurita durante la fiesta luego de la ceremonia, todos acompañados de la familia del empresario Danilo Díaz. Hasta el momento Michelle Salas no se ha pronunciado al respecto y fanáticos no esperaban declaraciones de la modelo, quien mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores.

Luis Miguel y Paloma Cuevas son captados felicitando a Michelle Salas. Foto: TW @lachismepolis

Primeras imágenes de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas. Foto: IG @quiencom

