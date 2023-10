Stephanie Salas comparte la primera foto de la boda de Michelle Salas con tierno mensaje maternal: "Te amo"

Este fin de semana el mundo del espectáculo no tuvo otra noticia que no fuera la esperada boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, quienes llegaron al altar el pasado sábado 14 de octubre en una lujosa finca ubicada en La Toscana, Italia, a la que solo asistieron una limitada lista de invitados y entre los que brillaron por su ausencia Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán. Asimismo, entre los invitados a la celebración de tres días, destacó el nombre de Luis Miguel que, aunque no entregó a su hija a su yerno tuvo una espectacular entrada en helicóptero.

¿Cuándo fue la boda de Michelle Salas?

La boda de Michelle Salas se celebró el 14 de octubre de 2023 en compañía de sus seres queridos y de la forma más íntima, aunque fue la revista de Vogue México quien compartió todos los detalles de los tres vestidos nupciales con los que la influencer festejó el fin de semana. Asimismo, compartieron las tomas exclusivas de cómo se vivió el festejo dentro de la finca, en donde los novios se presumieron muy sonrientes, cariñosos y enamorados, su pastel de gran tamaño y el baile y canto que tuvieron en el lugar.

Así recordó Stephanie Salas la boda de su hija. (Foto: IG stephaniesalasoficial)

Sin embargo, hubo dos fotos en particular que acapararon la atención de los fans de la también modelo y es que posó junto junto a su mamá, Stephanie Salas, en un largo pasillo para demostrar que fue ella quien la entregó a Danilo Díaz en el altar y no Luis Miguel, como se había rumoreado desde hace semanas. De esta manera, madre e hija compartieron un tierno momento que quedará para siempre en el recuerdo.

Entre los recuerdos del gran día de la influencer también llamó la atención que la noche del domingo, Stephanie Salas compartió en su cuenta oficial de Instagram la primera foto de la boda y rompió la red, aunque por tratarse de un día muy privado, limitó los comentarios. La postal muestra a madre e hija sonrientes y abrazadas desde un bonito balcón con vistas al jardín, y aunque la imagen muestra una toma en blanco y negro, sus deslumbrantes looks ganaron mucho protagonismo.

Camila Valero, la hermana menor de Michelle asistió a la boda con un bonito vestido azul. (Foto: IG stephaniesalasoficial)

Para acompañar su posteo en redes, la cantante escribió un bonito y tierno mensaje con el que demostró lo orgullosa que está de su hija y lo importante que fue este fin de semana en sus vidas. "Sólo una madre puede explicar este momento. Te amo @michellesalasb", fueron las palabras que escogió para dejar su huella digital de la boda de su primogénita con Luis Miguel.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente recibió miles de me gustas y las pocas personas que pudieron comentar el posteo no dudaron en externar su emoción por la unión en matrimonio. "La mami orgullosa y la hija feliz de la vida. Que momentazo mi querida Stephanie", "bellisimas las dos.FELICIDADES MICHELLE", "se nos caso nuestra bellísima @michellesalasb muchas felicidades my darling", "Muchas Felicidades a toda la Familia", "les deseo todo el amor del mundo" y "hermosa foto del día especial en la vida de una hija", se lee en la red.

En FOTOS: Michelle y Stephanie Salas presumen su cercanía en la boda

En Instagram, Stephanie Salas también compartió varias historias que dan muestra de cómo se vivió el día en el que entregó a su hija en el altar, pues agregó una de las tomas en las que caminaron juntas hasta donde las esperaba Danilo Díaz. Para la ocasión, la hija de Sylvia Pasquel apostó por un elegante vestido verde esmeralda de diseñador para coronarse como una experta en moda.

Michelle y su mamá caminaron juntas al altar. (Foto: IG stephaniesalasoficial)

Stephanie Salas presumió a su hija en redes. (Foto: IG stephaniesalasoficial)

SIGUE LEYENDO

Revelan las fotos oficiales de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

¡Era idéntica a Luis Miguel!, tras la boda de Michelle Salas recuerdan el antes y después de sus cirugías | FOTOS

Humberto Zurita reemplaza a Luis Miguel en las fotos familiares de la boda de Michelle Salas