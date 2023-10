The Cranberries: la desgarradora historia detrás de la canción 'Zombie'

The Cranberries, ¿quién no recuerda a esta mítica banda de rock alternativo? Dolores O'Riordan fue la vocalista de esta agrupación y alcanzó el reconocimiento por su potente voz. También fue aclamada por las apasionadas letras de canciones que escribió junto a su banda. Sin embargo, el tema que más recordamos es “Zombie” y es probable que al terminar de leer esta nota te pongas a escuchar este temazo que marcó a toda una generación.

"Zombie" es parte del álbum “No Need to Argue” que se lanzó al mercado en 1994. Esta canción encarna la esencia misma del movimiento grunge: guitarras distorsionadas y un ritmo penetrante. Pero este tema no hubiera sido el mismo, si no hubiera contado con la inconfundible voz de Dolores O'Riordan, quien fusionó el estilo de canto tradicional irlandés con la angustiante energía del rock de los años 90.

Pero detrás de esta famosa canción, existe una trágica historia que probablemente no sabías y aquí te lo vamos a contar. “Zombie” nace como un reclamo contra la guerra entre Irlanda e Inglaterra en 1993. Este conflicto bélico tuvo como saldo miles de personas muertas, pero lo que realmente marcó a todo el mundo fue la desgarradora muerte de Tim Parry y Johnathan Ball, dos niños inocentes de tan solo 12 y 3 años, respectivamente.

Dolores O'Riordan reveló en una entrevista con el portal Team Rock en noviembre de 2017 que 'Zombie' fue la canción más agresiva que habían compuesto hasta ese momento, algo completamente diferente a todo lo que habían hecho anteriormente.

Pero el éxito de la canción no fue solo por el contenido lírico. El video musical que lo acompañó jugó un papel crucial en su difusión, ya que alterna imágenes impactantes de la guerra con escenas de O'Riordan y un grupo de niños pintados de dorado rodeando un crucifijo.

El video original fue toda una joya e impulsó más el éxito de esta canción. | Crédito:

TheCranberriesTV.

A pesar que el tema alcanzó mucha popularidad en Reino Unido, el videoclip de “Zombie” se vio obstaculizado por la decisión de la BBC de prohibir el video original. Y es que la emisora estatal británica se negó a mostrar imágenes de niños portando armas.

En su lugar, se transmitió una versión editada que se centraba en imágenes de The Cranberries tocando, algo que la banda rechazó de plano. A pesar de esta controversia, el legado de 'Zombie' se mantiene vigente hasta el día de hoy.

