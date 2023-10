¿Sergio Sepúlveda corrió a Michelle Rubalcava? el periodista rompe el silencio tras su salida de VLA

Después de una semana de su sorpresiva salida de Venga la Alegría, Michelle Rubalcava rompió el silenció y reveló los verdaderos motivos por los que lo despidieron de la emisión matutina. El periodista de espectáculos también platicó un poco sobre su experiencia al convivir con los conductores, y aunque dijo que con la mayoría de los presentadores tuvo una buena relación, el nombre de Sergio Sepúlveda, debido a que dio a conocer que no tuvo una grata experiencia con él.

A tan solo dos meses de haberse sumado al equipo del matutino de Tv Azteca, el periodista de espectáculos fue despedido del programa de forma inesperada. Después de una semana del drástico cambio el también presentador de televisión tuvo una entrevista con Lupita Martínez y Claudia de Icaza para el canal de YouTube "De historia en historia", en el cual destapó la poderosa razón por la que la producción decidió terminar su contrato con ellos.

Sergio Sepúlveda no tuvo un trato cordial con Michelle Rubalcava IG @sergesepulveda

¿Por qué despidieron a Michelle Rubalcava de Venga la Alegría?

Rubalcava explicó que antes de firmar un contrato con la televisora del Ajusco, había acordado que la empresa no se metería en el contenido que daba a conocer en su canal de YouTube, pues hay que recordar que el periodista también tiene un programa en esta plataforma y posee la libertad de tratar cualquier tema. Según el conductor, la producción aceptó sus condiciones, no obstante, rompieron el acuerdo cuando habló del conflicto de Gloria Trevi y Pati Chapoy.

“En las negaciones yo pedí tener la libertad de seguir hablando de lo que quisiera en YouTube, y eso incluía a los personajes de la televisora, porque son personas que salen en la tele”, comentó Michelle Rubalcava, quien destacó que a la la televisora no le gustó cómo trató el tema de la demanda que tiene la cantante de "Todos me miran" en contra de la empresa, por lo que al día siguiente le mandaron a hablar para despedirlo.

“Me llamaron a hablar, no me dejaron entrar al foro que pues no les había gustado que dijera eso comentario (respecto a Gloria Trevi) que porque no van con la línea de la televisora”, contó el comunicador, quien también habló de su experiencia al ser parte de Venga la Alegría, pues dijo que aunque fue poco tiempo el que estuvo junto al equipo, pudo tener una buena relación con la mayoría de los conductores.

Michelle Rubalcava revela desplantes de Sergio Sepúlveda

El periodista destacó que se hizo amigo de Luz Elena González y de Mauricio Barcelata, con los cuales ya había trabajado, también aseguró que fue muy grato estar bajo el mando de la productora Maru Silva Alvarado. Aunque señaló que con la mayoría tuvo una buena experiencia, con el único que nunca cruzó ni una palabra fue con Sergio Sepúlveda, quien le hizo algunos desplantes desde que se integró al matutino.

“El único con el que no cruce palabra porque ni el saludo me contestaba, era Sergio Sepúlveda, eso si lo tengo qué decir, raro no sé por qué, yo llegué y le dije ‘ah, hola señor, buenos días’, nunca me contestó, cuando pasó una semana y no me contestaba yo lo dejé de saludar, pero de ahí en fuera con todos súper bien”, destacó el conductor de espectáculos, que ahora se mantiene activo en sus redes sociales.

