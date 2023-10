Las exparejas de Michelle Salas y el rumor de embarazo en que se vio envuelta

Debido a que este fin de semana Michelle Salas se casará con Danilo Díaz Granados, en redes sociales miles de internautas se han mostrado interesados en saber quiénes fueron las parejas de la hija de Luis Miguel antes de llegar al altar con el empresario de origen venezolano, por lo que a continuación te contamos todo sobre el historial amoroso de la modelo y empresaria, además, también te contaremos todo sobre el rumor de su supuesto embarazo.

Antes de entrar de lleno en el historial amoroso de Michelle Salas haremos un breve recuento de su historia de amor con Danilo Díaz Granados, a quién según distintos portales especializados, conoció en el 2016 y hasta donde se sabe, en aquella ocasión tuvieron un intenso, pero breve romance, el cual, terminó alrededor de un año después por motivos que no quedaron muy claros, sin embargo, retomaron su romance a mediados del 2021 y desde entonces se han mantenido más que felices.

La boda de Michelle Salas y Danilo Diaz estará llena de lujos. Foto: IG: michellesalasb

Es importante señalar que, aunque la pareja nunca ha ocultado su romance, sí han tratado de mantenerla alejada de los reflectores y esto supuestamente es una petición del empresario de origen venezolano pues así es como maneja él y su familia desde siempre, no obstante, el hecho de ser la hija de Luis Miguel no ha dejado que Michelle Salas pueda cumplir del todo con este deseo de su futuro esposo.

¿Quiénes fueron los novios de Michelle Salas?

A lo largo de su carrera, Michelle Salas, ha sido relacionada con una gran cantidad de galanes de la farándula, sin embargo, la mayoría de estas “relaciones” solo se han tratado de rumores y especulaciones, incluso, ella misma tuvo que salir a desmentir más de uno de estos supuestos romances, no obstante, los que sí han sido confirmados han resultado ser sumamente polémicos.

Uno de los primeros romances que se le conoció fue con Víctor González Junior con quien al parecer tuvo una relación intermitente, es hijo de Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi y dueño de las Farmacias Similares.

Mantuvieron una relación intermitente Foto: Cortesía

También se le relacionó con Elan cuando era cantante, ahora es influencer, la revista TV Notas publicó una nota donde dejaba abierta la posibilidad de que ambas mantenían un romance secreto. Ambas lo desmintieron pero fueron catadas en diferentes momentos.

Michelle Salas y Elán levantaron rumores de un romance Foto: TV Notas

¿Michelle Salas se embarazó de Alejandro Asensi?

El romance más polémico de Michelle Salas ocurrió en el 2006 y el galán en cuestión fue Alejandro Asensi, el mánager y amigo de Luis Miguel, quien al no estar de acuerdo con este romance despidió a su colaborador, incluso, esta situación fue abordada en la bioserie del intérprete de “La Incondicional”. La joven tendría 19 años y el empresario estaría cercano a los 40 años, incluso se filtraron supuestos mails donde él le habla de que está preocupado por la relación y por cómo lo va a tomar Luis Miguel y ella le diría que no le importa la opinión de su padre.

El historial amoroso de Michelle Salas es sumamente polémico. Foto: IG: michellesalasb

Incluso se filtró información en la prensa donde afirmaban que la joven tenía pocos meses de embarazo y que sería mamá y hasta afirmaron que decidió interrumpir su embarazo, la delicada información fue negada en todo momento por la familia Pinal.

Hace poco Sofía Vergara subió unas fotografías con Alejandro Asensi, ex de Michelle Salas Foto: Instagram Sofía Vergara

En el 2012, Diego Boneta protagonizó un intenso cortejo sobre Stephanie Salas y aunque se les vio juntos en más de una ocasión, lo cierto es que nunca hubo una confirmación sobre su verdadera relación y pasados algunos meses cada uno siguió su camino, no obstante, años más tarde el actor protagonizó la bioserie del padre de la modelo.

En redes sociales hay imágenes de Michelle y Diego muy cercanos, su noviazgo habría durado pocos meses Foto: Instagram diego

Los romances que salió a desmentir Stephanie Salas fueron con el actor, Vadhir Derbez, con el empresario, Alan Faena y con el modelo e influencer, Aleix Limona y en las tres ocasiones la hija de Luis Miguel señaló que solo eran sus amigos.

Michelle Salas llegó a ser vinculada sentimentalmente con Vadhir Derbez. Foto: IG: michellesalasb

Afirman que Michelle Salas y Danilo Díaz se casarán este fin de semana

Desde que Michelle Salas retomó su romance con Danilo Díaz Granados surgieron distintos rumores en los que se aseguraba que estaba embarazada, los cuales, se originaron porque la modelo publicó una serie de historias en Instagram en las que aseguraba que tenía antojos sumamente raros y esto fue suficiente para que se desataran las versiones sobre su supuesta maternidad.

Michelle Salas tuvo que salir a desmentir su supuesto embarazo. Foto: IG: michellesalasb

En su momento, Michelle Salas decidió que los rumores se disiparan por sí mismos, pero debido a que esto no ocurrió, se vio obligada a salir a desmentir su supuesto embarazo pues detalló que personas de su círculo cercano la felicitaban creyendo que los rumores eran reales, no obstante, enfatizó que, el convertirse en madre todavía no estaba dentro de sus planes.

