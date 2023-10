Bárbara Islas demuestra que los conjuntos monocromáticos con minivestidos son ideales para el fin de semana

Las calles de New York parecen ser el escenario perfecto para convertirte en la protagonista de tu propia película, ya que en ellas podemos ver los looks más icónicos del street style y tomar inspiración para crear nuestros atuendos de temporada, es por ello que muchas estrellas eligen esta ciudad para unas cuantas sesiones de fotos improvisadas y la conductora y actriz Bárbara Islas es una de ellas, demostrando que su amor por la moda no tiene fronteras.

El carrusel de imágenes fue compartido a través de su cuenta de Instagram y es que esta parece ser su plataforma favorita para compartir sus mejores looks, en donde se le puede ver usando prendas que se encuentran en tendencia, combinando texturas y estampados que la hacen lucir como toda una experta en la moda y el último look compartido por la famosa fue prueba de ello ya que además de presumir su hermosa silueta, creó un outfit de infarto.

La conductora se ha posicionado como una inspiración para sus fans.

Fotografía: Instagram/@barbaraislas

El conjunto monocromático que demuestra lo mucho que sabe de moda Bárbara Islas

En las fotografías protagonizadas por la también actriz se muestra caminando por las calles de New York y mientras mira a los lados, luce un minivestido en color azul mezclilla, éste parece estar hecho de una tela muy flexible ya que se adapta a la perfección a su silueta, y aunque no cuenta con muchos detalles, sí se pueden distinguir dos líneas verticales en la parte frontal del vestido, lo que ayuda a crear un efecto visual muy interesante, remarcando así sus curvas.

El vestido azul remarcó de manera magnífica su torneada figura.

Fotografía: Instagram/@barbaraislas

Pero esto no es todo, ya que el minivestido fue complementado conuna chaqueta corta, mejor conocida como "torera", que al estar a la altura del pecho, ayuda a crear simetría junto al ceñido vestido, pero esta prenda también llevó como detalles un patrón de cuadros en tonos azules que creó dimensión entre el look monocromático. Y por si esto no fuera poco, el conjunto fue coronado con unas botas muy largas en color negro, que al llegar arriba de las rodillas, crearon la ilusión de unas piernas más altas.

