Sylvia Pasquel habla sobre Alejandra Guzmán: “todo me copia”

Parece que la polémica sigue en la Dinastía Pinal, ya que mucho se ha dicho sobre que los hijos de la gran actriz Silvia Pinal no llevan una buena relación, Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique Guzmán sí son muy cercanos pero pareciera que no se llevan tanto con su media hermana Sylvia Pasquel.

Aunque Sylvia Pasquel se ha esforzado en negar los rumores de que hay distanciamiento en la familia, no se le ha visto convivir con ninguno de sus medios hermanos salvó en el cumpleaños de su mamá e incluso se dice que este fin de semana es la boda de su nieta Michelle Salas donde ni Alejandra ni Luis Enrique están invitados por el supuesto distanciamiento.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal siempre han sido muy unidas Foto: Instagram laguzmanmx

¿Sylvia Pasquel le mandó indirecta a Alejandra Guzmán?

Aunque Sylvia Pasquel siempre se ha mostrado muy abierta para atender a la prensa pero muy hermética con la información que comparte, en días pasados fue abordada por los periodistas sobre la preboda de Michelle Salas que se realizó en la Ciudad de México para que pudiera convivir con su bisabuela Silvia Pinal y también aprovecharon para preguntarle si escucha o no música de Luis Miguel y Alejandra Guzmán, luego de que un amigo de ella revelara que prohíbe esas canciones en sus fiestas.

La reconocida actriz dijo que es absurdo que digan que están prohibidas las canciones de su hermana “la que más la admira soy yo”, aclaró. E incluso los reporteros le cuestionaron cuál es su canción favorita de Alejandra Guzmán y ella se puso a cantar “Volverte a amar”, un tema que se estrenó en 2006 y es de los favoritos de los seguidores de la artista mexicana.

Sorprendió la gran voz de la querida actriz, quien tras entonar la canción con una voz casi idéntica a la hija de Enrique Guzmán, uno de los periodistas presentes le comentó “tesitura igualita” a lo que la participante del reality Bake Off México respondió sin titubear “pues es que todo me lo copia” y después lanzó una carcajada.

Alejandra Guzmán reconoció que hay distanciamiento con Sylvia Pasquel

Por su parte, la rockera admitió en entrevista con Pati Chapoy que no lleva una relación cercana con su hermana y que además por la diferencia de edad no convivieron mucho a lo largo de los años. Además confesó sin titubear que Michelle Salas no la invitó a la boda, lo que sorprendió a la opinión pública porque la rockera siempre ha mostrado palabras de apoyo a su sobrina y además en alguna entrevista Michelle reconoció que antes de que tuviera un acercamiento con su famoso padre, Luis Miguel, su bisabuela, abuela, tía y mamá siempre la habían apoyado económicamente.

Alejandra Guzmán dijo que si había distanciamiento pero que deben estar unidas Foto: Instagram laguzmanmx

Y aunque la grabación fue compartida a finales de septiembre en la cuenta de TikTok etely21, días después de la preboda de Michelle, algunos de los comentarios que se leen son: "una dama la señora Pasquel", "para qué preguntan, ya saben que su hija siempre va a verlo", "canta muy bien la señora".

