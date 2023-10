VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS sorprendió al ARMY tras aparecer en un TikTok con una fan

El cantante de K-Pop Jeon Jungkook, simplemente conocido como Jungkook de BTS, se ha ganado el corazón de sus fans con canciones como "Seven" y recientemente "3D", pues ha demostrado que es uno de los mejores solistas de su generación al contar con una melodica e increíble voz.

Sin embargo, recientemente el intérprete de "Euphoria" emocionó a sus seguidores, quienes son conocidos como ARMY, al aparecer en un video de TikTok junto a una fan, pues muchos se sorprendieron al notar que siempre está pendiente de lo que hacen y comparten en las redes sociales.

¿Jungkook hizo un TikTok con una fan?

A través internet se ha viralizado un video donde Jungkook aparece junto a una de sus fans. Sin embargo, este sería una edición muy bien hecha, pues en realidad el cantante de "Seven" no se encontraba en el mismo lugar ni tiempo que la seguidora que lo subió a TikTok.

De hecho, el mismo cantante de K-Pop se mostró sorprendido al verlo y no dudó en comentar lo mucho que le impactó pensar que no era un edit. "Me sorprendió", mencionó en el TikTok publicado por la usuaria @leonardagoguadze, quien se mostró muy contenta al ver el mensaje de Kookie. "Jungkook ¿Qué haces aquí?", respondió la chica.

ARMY reacciona, ¿Qué dijo el fandom de Jungkook?

Luego de que se viralizó el video de la ARMY llamada Leonarda, el fandom de BTS también se mostró impactado al verlo, pues, aunque se trata de una edición parece sumamente real. De hecho, muchos comenzaron a dudar que sea un edit y elogiaron el trabajo de la chica que lo posteó.

"Se imaginan que el video sea real y nosotras pensamos que es falso", "Ay wey, mi mente explotó al ver este tiktok", "Me dio un infarto porque pensé era real", "Es demasiado bueno, tuve que verlo tres veces para saber que no es real" y "Le quedó increíble", fueron algunas de las reacciones.

