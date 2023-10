VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS habló de su novia y confirmó que está enamorado

Recientemente, el cantante surcoreano Jeon Jungkook, quien es conocido como el "Golden Maknae" de BTS, respondió a sus fans sobre su estado sentimental y dejó claro que desde hace muchos años ha estado enamorado de la misma persona. De hecho, detalló su nombre y dejó con la boca abierta a todos.

A través de una transmisión en vivo con sus fans el ídolo de K-Pop habló por primera vez sobre sus relaciones sentimentales y confesó que actualmente está soltero, pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos hacía alguna persona en especial, pues mencionó que si existe alguien a quien quiere mucho.

¿Jungkook está enamorado? ¿Quién es esa persona?

Pese a que se ha rumorado que mantiene una relación con la actriz Lee Yoo Bi, lo cierto es que Jungkook está soltero desde hace mucho y no tiene interés de conocer a alguien, ya que está muy ocupado trabajando en su música. Además, pronto se enlistará en el servicio social y no tendrá tiempo para una relación.

Sin embargo, el cantante de "Seven" reveló que quiere mucho a sus seguidores, por lo que para él solamente las chicas que son parte del ARMY son sus novias. "¿Tengo novia? ¡No tengo una novia! Así que no necesitan hacer preguntas como esas. Solo quiero trabajar ahora mismo, no tengo novia, no siento la necesidad", puntualizó Jungkook en su último live party.

¿Jungkook demandará a quienes crean rumores de él?

A su vez, Kookie, como le dicen de cariño sus fans, pidió que dejaran de creer en los rumores que circulan en redes sociales, pues en este momento las únicas personas que están en su cabeza son el ARMY. Asimismo, solicitó que ignoren los malos comentarios que hacen los haters.

"¿Qué demande a la gente por decir cosas malas? Ahh está bien pero no voy a demandarlos no hay necesidad de ir tan lejos. Vamos a dejarlos ser, es todo interés", agregó Jungkook, quien aseguró que no tiene malos sentimientos contra quienes crean rumores de su vida o hacen malos comentarios de su trabajo.

