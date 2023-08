Jungkook de BTS y Lee Yoo Bi son vistos en una fiesta y el ARMY enloquece | FOTOS

El cantante surcoreano Jeon Jungkook, conocido simplemente como Jungkook de BTS, ha sido relacionado con la actriz surcoreana Lee Yoo Bi desde hace unos meses, pero hasta el momento no se ha confirmado que estén saliendo o sean novios. Sin embargo, recientemente se viralizó un video donde supuestamente ambos fueron vistos en una fiesta privada en Seúl, Corea del Sur.

Pese a que se desconoce la fecha del video y de quién fue el evento donde fueron captados, en las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia al cantante de "Seven" junto a su amigo Mingyu de Seventeen presuntamente platicando con la actriz de doramas, quien es reconocible por su cabello largo color cobrizo.

¿Jungkook de BTS y Lee Yoo Bi son vistos en una fiesta?

No es novedad que Jungkook de BTS y Mingyu de Seventeen sean cercanos, pues en más de una ocasión han mostrado lo cercanos que son. De hecho, suelen salir juntos a comer e incluso, van al gimnasio juntos, por lo que es común que salgan a divertirse de vez en cuando.

Sin embargo, en un material que circula en internet donde ambos aparecen en una fiesta, los fans se percataron de que junto a ellos está una mujer pequeña de cabello largo cobrizo, la cual podría tratarse de Lee Yoo Bi, ya que ella tiene un look parecido. Además, en el video se observa que Jungkook la toma de la mano, lo que levantó aún más sospechas en el fandom, conocido como ARMY.

ARMY reacciona al video de Jungkook y Lee Yoo Bi

Luego de que se viralizó el video en redes, los seguidores de Jungkook de BTS no dudaron en reaccionar, pues muchos aseguran que no es Yubi la mujer de las imágenes, pues existen muchas personas con ese estilo de cabello. Además, mencionan que no se le ve el rostro, por lo que no podrían asegurar que se trata de la actriz.

Sin embargo, es evidente que el "Golden Maknae" es la persona que aparece junto a Mingyu, pues sus rostros han sido identificados por sus fans.

