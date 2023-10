Captan a RM de BTS muy cariñoso con Somi en un concierto y ponen celoso al ARMY

Recientemente, el cantante surcoreano Kim Namjoon, mejor conocido como RM de BTS, fue captado junto a la cantante Jeon Somi, quien es conocida por canciones como "XOXO" y "DUMB DUMB", en un concierto, por lo que los fans del rapero se mostraron sorprendidos, pues últimamente se han vuelto más cercanos.

Sin embargo, el ARMY considera que son solamente amigos, pues hace unos meses la intérprete de "Fast Foward" reveló que lo conoció durante un evento que organizó G-Dragon y desde entonces hablan mucho. Pese a esto, algunos rumoran que su relación podría ser más que amistosa.

(Créditos: Facebook / BIGHIT)

¿RM y Somi son solamente amigos?

De acuerdo con la propia cantante de K-Pop, RM es un gran amigo para ella, pero con el paso del tiempo se han convertido en íntimos, ya que ambos hablan bien inglés y suelen conversar mucho en este idioma, además de practicarlo. Sin embargo, hace poco ambos fueron vistos muy contentos en un festival, lo que provocó los celos de algunos seguidores.

En redes sociales, comenzaron a circular imágenes donde el rapero y líder de BTS aparece bailando y cantando junto a Somi en el "One Universe Festival 2023" que se realizó este fin de semana en Seúl, Corea del Sur, pero la pareja no estaba sola, ya que también fueron captados junto a Kim Eunkyong y Mok Jungwook. Ante esto, el ARMY considera que se trató de una salida de amigos y no algo romántico como se ha especulado.

(Créditos: Facebook / BIGHIT)

¿El ARMY se pone celoso tras las fotos de RM con Somi?

Luego de que se filtraron algunas fotos de RM junto a Somi, algunos ARMY se mostraron celosos en las redes sociales, pues afirman que la cantante de "XOXO" debería alejarse del líder de BTS. Por otro lado, hubo quienes se mostraron felices al verlos juntos y esperan que exista algo más que una amistad entre ellos.

"Probablemente sean mejores amigos o tal vez algo más... No me gusta para él, pero si es feliz lo aceptaré", "Parece que se divierten juntos, ¿serán solamente amigos?", "Estoy tan celosa. Ambos lucen bien juntos" y "Lucen tan bien juntos. Me encantan", fueron algunas de las reacciones en internet.

(Créditos: Facebook / BIGHIT)

SIGUE LEYENDO:

Jennie de BLACKPINK se corona como la cantante K-Pop más escuchada en México

FOTOS: Lisa de BLACKPINK revela el motivo por el que participó en Crazy Horse y sorprende a BLINK