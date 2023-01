Te van a encantar: 3 películas en Netflix ideales para ver la primera semana de enero

Este primer mes de año, enero, marca diversos cambios en ámbitos como el entretenimiento, tal como sucede con las plataformas de streaming como son HBO Max, Prime Video, Disney Plus y Netflix.

En este sentido, hemos hecho la selección de tres producciones cinematográficas alojadas dentro de la plataforma de streaming, las cuales con su llegada lograron posicionarse como las favoritas de los usuarios; abordan temas como los robos, el poder y las pérdidas, te las mostramos a continuación:

¿De qué trata "Caleidoscopio"?

Se trata de la serie titulada “Caleidoscopio”, la cual consta de ocho episodios llenos de adrenalina y con títulos particulares que hacen referencia a colores; está diseñada para verse y disfrutarse en el orden que el espectador elija o considere mejor, siendo entonces una especie de rompecabezas que el espectador tendrá que descifrar.

Esta producción en serie fue dirigida por Eric Garcia y contó con las actuaciones principales de Rosaline Elbay, Tati Gabrielle, Giancarlo Esposito y Paz Vega.

Sigue la historia de un grupo de excéntricos y virtuosos ladrones a lo largo de 25 años en donde se encuentran en la imposible misión de abrir una bóveda resguardada por el equipo de seguridad más poderoso del mundo; si logran burlarlos, podrán llevarse el mayor botín de la historia, esto mientras el FBI ya los busca.

¿De qué trata “Ad Astra”?

Lleva por título “Ad Astra”, la cual combina el suspenso y la ciencia ficción, misma que tuvo estreno en 2019 bajo la dirección de James Gray, escrita por el mismo y por Ethan Gross.

Esta cinta fue protagonizada por Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland y Jamie Kennedy, la cual contó con un presupuesto de 80 millones de dólares y que posteriormente con su estreno logró recaudar 127 millones de dólares.

Esta película que tuvo estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, sigue la historia del astronauta Roy McBride quien viaja a los límites exteriores del Sistema Solar para encontrar a su padre perdido y por fin entender un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta.

Durante este viaje, Roy enfrentará la revelación de diversos secretos que están relacionados directamente con la existencia humana y nuestro lugar dentro del planeta; este proyecto audiovisual obtuvo diversas nominaciones importantes dentro del gremio.

¿De qué trata “Hereditary”?

Se trata de la cinta “Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, misma que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja. De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

En suma, ésta producción alojada actualmente en Netflix es considerada una de las más perturbadoras debido a que representa un estudio sobre las enfermedades mentales fusionadas con cultos diabólicos.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

Es derivado de ésta pérdida familiar que Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, comienza a mostrar sus represiones debido a que no tuvo una infancia feliz y ahora cree que la muerte de su madre puede hacer que pase página.

