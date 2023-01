Karely Ruiz derrite la red con atrevida foto de espaldas y arriesgada blusa de encaje

Karely Ruiz acaparó todas las miradas en Instagram durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en la que quedó más que demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del espectáculo pues resulta que la estrella de OnlyFans presumió sus curvas desde la cocina con un arriesgado outfit de encaje, el cual, la hizo llevarse decenas de halagos por parte de sus fans y hasta de otras celebridades.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz difundió la fotografía en cuestión, con la cual, únicamente quiso mantener la interacción con los más de 7.5 millones de seguidores que ostenta en esta red social pues pidió que “le echaran un mensaje” pues estaba aburrida en plena madrugada y prometió contestarles a todos y cada uno de sus admiradores que la contactaran.

Karely Ruiz dejó sin aliento a sus fans con esta atrevida postal. Foto: IG: karelyruiz

Como era de esperarse, la arriesgada publicación de Karely Ruiz tuvo una gran repercusión entre sus admiradores y en tan solo unos minutos su postal comenzó a acumular miles de likes, por lo que antes de que la situación se saliera de control, la modelo prefirió borrar su publicación, sin embargo, la imagen fue replicada en distintas páginas administradas por sus fans.

Tal como se dijo al principio de esta nota, en esta ocasión Karely Ruiz posó de espaldas desde su cocina y la imagen resultó ser sumamente reveladora pues la modelo regiomontana de 22 años únicamente estaba utilizando una blusa corta confeccionada con tela de encaje, que debido a la naturaleza de dicha tela generaba transparencias, además, estaba usando una coqueta tanga decorada con cientos de lentejuelas, por lo que derrochó sensualidad al por mayor.

Es importante señalar que, un detalle que enloqueció a los fans de la también influencer es que Karely Ruiz estaba utilizando un par de anteojos y sus seguidores afirmaron que este elemento le aportó un toque extra de sensualidad a su look, por lo que los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Eres un bombón”, “La más chula de todas”, “Guapísima como siempre”, “La más linda de todas”, “Toda una muñeca” y “Una verdadera diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz.

Karely Ruiz impacta a sus fans con fuerte confesión

El pasado fin de semana, Karely Ruiz aprovechó sus redes sociales para hacer una reflexión sobre todo lo que ha logrado a sus escasos 22 años y luego de mostrarse orgullosa de su trabajo, la influencer señaló que no todo ha sido fácil en el camino a la fama pues el hecho de tener que lidiar con las críticas y humillaciones la llevaron a querer quitarse la vida, por lo que sus palabras dejaron fríos a todos sus admiradores.

Karely Ruiz señaló que su camino a la fama no ha sido fácil. Foto: IG: karelyruiz

“Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa, saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a dios no lo hice, no vale la pena tomarles importancia a los malos comentarios, es mejor salir adelante, así por más dura que sea la situación y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando” fue el texto que escribió Karely Ruiz, quien actualmente se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera.

