Salma Hayek responde a las críticas por llamar “muñeco” al “Niño Dios” de la rosca de Reyes

Salma Hayek continúa sumando éxitos como actriz en Hollywood y ahora vive fuera de México, pero sin importar la distancia no olvida las tradiciones de su país natal y así lo demostró el pasado 6 de enero con la rosca de Reyes junto a su familia. Aunque no evitó los comentarios negativos del feliz momento por llamar “muñeco” al “Niño Dios”, algo que despertó su interés y molestia llevándola a responder a las críticas.

La estrella de “Frida” se mantiene cercana a sus fans a través de redes sociales, donde comparte más de sus proyectos, vida diaria y de las tradiciones en México. Como el pasado 1 de noviembre, cuando hizo un espacio en su lujosa mansión para colocar la ofrenda por el Día de Muertos y se tomó el tiempo de explicar a sus seguidores de lo que significaba cada detalle.

Salma Hayek comparte fotografía de su hija con la rosca de Reyes. Foto: IG @salmahayek

Ahora la actriz, de 56 años, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se puede ver a su hija a punto de poder la rosa de Reyes: “Como todos los años, Valentina siempre lista para la rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco”. Fue este mensaje lo que desató críticas entre algunos de los internautas, por la manera en la que se refiere a la figura del Niño Dios que es parte de la tradición en la rosca.

“Eres mexicana y no sabes de tradiciones? Es Niño Dios”, fue uno de los comentarios a los que Salma Hayek no dudó en responder: “Señora, tengo 56 años comiéndome esa rosca y encontrando panaderos en todas partes del mundo que me la proporcionen. Por supuesto que sé que ese muñeco representa al Niño Dios, pero no es el Niño Dios. Es un muñeco representativo que, por cierto, una tía mía se lo tragó accidentalmente en un día como éste cuando yo era niña. ¡Qué vivan las tradiciones!”.

Salma Hayek responde a críticas

Aunque este no fue el único mensaje que recibió al respecto, por ello decidió compartir un segundo mensaje con el que deja atrás la polémica: “Cuando digo ‘el muñeco’ me refiero al muñeco representativo del Niño Jesús porque si pongo el ‘Niño Jesús’ no falta quien me diga que el ‘Niño Jesús es sagrado’ y que ese es un muñeco de plástico, también tienen razón. Ya me antojaron los tamales de mi mami”.

La actriz de “Eternals” también explicó que es su mamá quien prepara los tamales para el 2 de febrero por el Día de la Candelaria que, como señala la tradición, es el momento en que quienes obtuvieron la figura del Niño Dios en la rosca de Reyes deben compartir con el resto de los invitados este platillo.

“Para todos los que no tienen idea de lo que está pasando en este post. Es una foto de mi hija tratando de comer un pastel especial en nuestra tradición para conmemorar a los 3 sabios cada 6 de enero y se llama rosca de Reyes”, explicó.

