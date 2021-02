Estos son los momentos en que Salma Hayek ha ha presumido la CULTURA mexicana en el extranjero: FOTOS

Salma Hayek es una actriz mexicana que ha adquirido gran renombre en el extranjero y a lo largo de su trayectoria se ha involucrado en proyectos de todo tipo. Desde dramas históricos, románticos, hasta películas de acción, comedia y un amplio etcétera. La hemos visto en dramas literarios, como 'Julia' en la película 'El Coronel no tiene quién le escriba', en 'The Hitman's Bodyguard' como Sonia Kincaid y hasta en 'How to Be a Latin Lover', con el papel de Sara.

Es una mujer versátil, increíblemente bella y lo más importante: Orgullosa de ser mexicana. Ella es mexicana y latina y no trata nunca de ocultarlo. Todo lo contrario, lo presume y lo ensalza de una manera muy peculiar. De hecho, la hemos visto en varios momentos a través de las redes sociales, compartiendo algunas cosas, como costumbres o comida que le recuerda mucho a México.

Y es que hablar de cultura es absolutamente amplio, porque es un campo donde lo mismo da hablar de lo que comes, que de las festividades que existen en el país de origen o de la manera en la que te expresas. Por eso, hoy te traemos los momentos en los que Salma Hayek ha puesto en alto el nombre de México.

1. Cuando le dio vida a Frida Kahlo

Prestarle el cuerpo a un personaje no es sólo eso, hay que sumergirse en el mundo de este para lograr comprender lo que se quiere interpretar y esto Salma lo sabía muy bien, tan bien que este papel la llevó a ser la primera mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, cosa que le abrió las puertas en su carrera y puso los ojos de medio Hollywood en ella a partir de ese momento. Desde entonces comparte en su Instagram algunos recuerdos donde notablemente se ve lo mucho que admira a esta pintora mexicana.

2. Cuando compartió fotos de su ofrenda del Día de Muertos

Si cuando los simples mortales, como nosotros sube fotos de su altar de muertos y los ven amigos o conocidos de otros países y les produce un gran impacto, imagínate lo que pasa con toda la gente que ve las fotos de Salma Hayek. Este tipo de publicaciones son una bomba a nivel mundial, debido a que generan curiosidad por saber más de la tradición en más de un simpatizante de Salma. Ella lo sabe y no pierde oportunidad en decir que le encanta ser mexicana.

3. Cuando presume la comida mexicana

Un día subió una serie de publicaciones donde explica que estaba cocinando sopecitos para llevarlos a la escuela de su hija. Además contó que a todos les gustaron mucho y esto es un gran gesto de su parte para promover parte de la cultura mexicana.

4. Cuando viste Outfits típicos

Sí,vestir atuendos típicos de México en otros países también es un gesto de presunción cultural, pues ella se muestra cómoda y alegre con lo que lleva puesto, a pesar de su gusto por firmas de gran renombre como Vogue. La vimos así cuando fue a los premios BAFTA con un vestido negro con flores bordadas estilo Oaxaca.

