Salma Hayek presume a su hija Valentina Paloma en pleno Día de Reyes

Salma Hayek demostró que a pesar de que no viva en México aún sigue algunas de las tradiciones del país en el que nació, como es el caso del "Día de Reyes", el cual festejó este viernes en compañía de su hija Valentina Paloma Pinault, a quien también ventiló con una divertida foto en su cuenta de Instagram. La actriz y su joven primogénita generaron cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, que quedaron encantados con la imagen y con la acción de la artista, pues continúa dando a conocer algunas cosas sobre su cultura.

Este 6 de enero se celebró el "Día de Reyes", el cual además de estar lleno de regalos para los más pequeños de la casa, también se caracteriza por la clásica rosca, que está llena de muñecos que representan al "Niño Dios". Aunque es una tradición española, se ha adoptado en varias partes de América Latina, por lo que personalidades como Salma, que es de nacionalidad mexicana, la conoce muy bien y la ha transmitido a su hija con François-Henri Pinault.

Salma Hayek parte la "Rosca de Reyes" con su hija

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, compartió con sus 22.3 millones de seguidores en la plataforma de Meta, que este viernes partió la "Rosca de Reyes" junto a su familia, en especial con Valentina Paloma, quien es fanática de esta postre, así lo demostró la foto en la que aparece mordiendo el pan a pesar de que aún estaba cerrado. La imagen ha generado cientos de risas entre sus admiradores, que también se identificaron con la joven, de 15 años, que es toda una celebridad.

Valentina Paloma gusta de "la rosca de Reyes" Foto: Captura de pantalla

"Como todos los años Valentina siempre lista para la rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco. #felizdiadelosreyes", colocó en la descripción Salma, quien inmediatamente se llenó de "Likes", pues a pocas horas sumó más 196 mil "me gusta", así como muchos más comentarios en los que también le hicieron ver que la figura que se encuentra adentro del pan es el "Niño Jesús", sin embargo, la protagonista de "Eternals" de Marvel, aclaró por qué lo llamó así.

Asimismo, la actriz que está triunfando en Hollywood dio a conocer que también hay tamales el 2 de febrero, tal como marca la tradición, no obstante, los prepara su madre Diana Jiménez. "Los tamales los termina haciendo mi mamá por que le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús por qué si pongo El Niño Jesús no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón. Ya me antojaron los tamales de mi mami".

Salma Hayek comenzó su carrera en México, pero en los años 90 se mudó a Estados Unidos para conquistar la industria. Su popularidad creció y para 2006, conoció al empresario francés François-Henri Pinault, de quien se enamoró y comenzó una relación. Tan sólo un año después, el 21 de septiembre, nació Valentina Paloma, quien es la primera hija de la protagonista de "Frida", mientras que para el multimillonario francés es la cuarta, puesto que tiene otros tres hijos: Augustin, François-Henri y Mathilde Pinault.

Valentina Paloma tiene 15 años yy ha conquistado al público Foto: Archivo

