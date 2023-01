Bellakath denuncia que quisieron bajarle otra de sus canciones y cerraron su TikTok

Las malas noticias no terminan para la guapa Bellakath, quien hace unas semanas dio a conocer entre lágrimas que su canción más exitosa, "Gatita", presuntamente porque pertenecería a alguien más y las acusaciones de plagio en contra de la exparticipante de "Enamorándonos" no se hicieron esperar en redes sociales, aunque en gran parte de los mensajes se notaba el apoyo a la intérprete. Ahora a pocos días de iniciar con toda la energía el 2023, la famosa de 25 años dio a conocer que quisieron bajarle otra de sus canciones más escuchadas.

A través de sus historias de Instagram, donde Katherine Huerta, nombre real de la cantante, se mantiene muy activa para sus fans, dio a conocer la terrible noticia, pero pidió a sus fans mantener la calma pues tanto ella como su equipo ya están trabajando para resolver el problema. Y es que tal y como advirtieron los fans de la famosa este fin de semana, la famosa canción "La gata de la agrícola oriental" no está disponible en las plataformas digitales, algo que rápidamente despertó el interés de muchos.

Dijo que el año no está hecho para llorar. (Foto: IG @labellakath)

"Estoy leyendo sus mensajes. Ya sé, 'La gata de la agrícola oriental' no está disponible en este momento, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar y nada. Sigan reproduciendo el demás catálogo de canciones que tenemos por ahí", explicó en un video.

Cabe destacar que aunque la también abogada afirmó que pronto la canción regresará a las plataformas, no dio a conocer más detalles al respecto de por qué se tomó la decisión de bajarla o si se trata de otro posible caso relacionado al plagio o con problemas con los derechos de autor, como ocurrió el pasado mes de diciembre con su famoso éxito "Gatita". A pesar de ello, no dudó en recordar a sus fans que pueden escuchar el resto de su trabajo en Spotify o YouTube Music.

TikTok da de baja la cuenta de Bellakath; esta es la posible razón

Sin embargo, la polémica no termino con lo anterior, pues para nadie pasó desapercibido que Bellakath también sufrió un nuevo golpe, esta vez por parte de TikTok, quien tomó la drástica decisión de darle de baja su perfil, donde acumulaba millones de seguidores y múltiples videos. De acuerdo con la cantante, desconoce las razones por las que la plataforma terminó por eliminarle la cuenta, pero advierte que podría tratare de un error.

Esta vez dio a conocer las noticias sin lágrimas en los ojos. (Foto: IG @labellakath)

Bellakath explicó que "creo que eso fue como un error de TikTok, como que estuvo quitándole cuentas a todo mundo y luego se las regresaba", por lo que no dudó en etiquetar a la plataforma para que le regresen su perfil; de lo contrario, afirmó que si no logra recuperarla, abrirá un nuevo perfil y "mejor". Además, destacó el cariño de la gente no desaparece con medidas como estas, por lo que se mantiene "feliz".

"Si me la regresan qué bueno, si no pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo la Bellakath con cuentas o sin cuentas y ni modo, que se ataque quien se tenga que atacar", dijo.

SIGUE LEYENDO

Bellakath inicia el 2023 con una pelea en redes sociales, explota contra sus haters

Bellakath demuestra con estas FOTOS que luce mejor ahora que en su paso por Enamorándonos

Yanet García vs Sugey Ábrego: este es el pasado que une a las estrellas de OnlyFans

FOTOS: Jacky de Acapulco Shore al natural conquista la playa