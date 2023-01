Lottie Moss reta a la censura de Instagram y posa en topless

Lottie Moss se volvió tendencia luego de retar a la censura de Instagram y posar sin una sola prenda de ropa y de espalda a la orilla de una alberca. "El cuerpo desnudo es para verlo y disfrutarlo, así que ¡disfrútalo!”, escribió en otra publicación donde posó en topless para presumir su figura y sus tatuajes.

Se vitalizó en pocos minutos. Foto: Especial.

En ambas sesiones se ve a Lottie relajándose al parecer durante sus pasadas vacaciones en Bali. Si bien la hermana de Kate Moss retó a la plataforma, no quiso ser expulsada y en algunas de las postales, las más explícitas, colocó un filtro para no ser suspendida. "Estas fotos me las hizo una de mis mejores amigas, que además es una fotógrafa increíble: es una de las únicas personas con las que me siento cómoda fotografiando desnuda”, añadió.

Le llovieron halagos. Foto: Especial.

Le llegaron muchos halagos

Los fans de Lottie no tardaron en deshacerse en elogios hacia la rubia, y uno de ellos la calificó de "guapísima".”Eres realmente hermosa en todos los sentidos. No te preocupes por lo que la gente diga o piense de ti. Sé tú misma. Sé feliz. Todo lo demás no importa. Eres guapa por dentro y por fuera", le escribió alguien más.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Cuando anunció que incursionaría en OnlyFans a principios del año pasado causó mucha polémica, pues la también influencer pasó de hacer sesiones de fotos para revistas a producir su propio contenido, pero el tiempo ha demostrado que fue una buena elección, porque ha ganado mucho dinero. Ella trabajó con marcas Chanel, Bulgari, Calvin Klein o Rag & Bone, entre otras.

Le ha ido muy bien en los últimos meses. Foto: Especial.

Está peleada con su hermana

Hace poco, Lottie afirmó que su hermana mayor le hizo desarrollar "problemas de abandono" antes de encontrar su "comunidad" en OnlyFans. Lottie ha dicho que ahora cree que finalmente ha salido de la sombra de su hermana después de decidir que ya no es su sueño ser modelo de pasarela.

"Cuando empecé, siempre fui la hermana de Kate Moss. Fue muy duro para mí crecer, sobre todo al no estar tan unida a mi hermana (ahora seguimos sin tener una relación, algo de lo que nunca hablo)", comentó.

