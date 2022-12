FOTO: Lottie Moss robó suspiros con su arriesgado top en Instagram

Lottie, hermana menor de Kate Moss, se vio obligada a editar su última instantánea después de sufrir un fallo de vestuario que casi provoca que enseñe de más. La joven de 24 años suele presumir sus curvas en Instagram, como en esta última ocasión que subió un par de fotografías en las que se ve con un atrevido atuendo, el cual le hizo ganar miles de megusta.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

La también modelo de OnlyFans se dejó ver con un top transparente que dejaba ver sus encantos, por lo que tuvo que recurrir a la edición y así evitar ser suspendida en la plataforma. También llevó su característico pelo rubio peinado con ondas rectas y elegantes que caían en cascada detrás de sus hombros.

Recientemente dejó el modelase profesional. Foto: Especial.

En cuanto al maquillaje, la modelo optó por un look más natural, dejando que su nuevo tatuaje "lover" destacar por sí solo, aunque llució un toque de color en sus cachetes, así como unas llamativas cejas y unos labios nude.

No está en los mejores términos con Kate

Hace pocos días, Lottie afirmó que su hermana mayor le hizo desarrollar "problemas de abandono" antes de encontrar su "comunidad" en OnlyFans. Lottie ha dicho que ahora cree que finalmente ha salido de la sombra de su hermana después de decidir que ya no es su sueño ser modelo de pasarela.

No quiere volver a modelas profesionalmente. Foto: Instagram.

"Cuando empecé, siempre fui la hermana de Kate Moss. Fue muy duro para mí crecer, sobre todo al no estar tan unida a mi hermana (ahora seguimos sin tener una relación, algo de lo que nunca hablo)... Pero por aquel entonces, la gente me bombardeaba constantemente preguntándome por mi hermana y eso me provocó muchos problemas de abandono", comentó recientemente en una entrevista.

Está muy contenta con su trabajo

Aseguró que OnlyFans es el único lugar en el que se siente "empoderada y segura". Cuando anunció que incursionaría en OnlyFans a principios del año pasado causó mucha polémica, pues la también influencer pasó de hacer sesiones de fotos para revistas a producir su propio contenido, pero el tiempo ha demostrado que fue una buena elección, porque ha ganado mucho dinero. Ella trabajó con marcas Chanel, Bulgari, Calvin Klein o Rag & Bone, entre otras.

SIGUE LEYENDO...

Mia Khalifa canta éxito de Karol G y conquista TikTok

Valerie Loureda, luchadora de la WWE, enciende Instagram al presumir sus curvas