Mia Khalifa canta éxito de Karol G y conquista TikTok

Mia Khalifa sorprendió a sus millones de seguidores en TikTok al cantar un éxito de la colombiana Karol G, quien es una de las intérpretes más importantes del género urbano en la actualidad. La artista notó que la ahora influencer se había sumado a su trend en la plataforma china, por lo que compartió el video en sus cuentas oficiales, conquistando a sus millones de admiradores, quienes quedaron encantados con esta interacción entre ambas celebridades.

La noche de este martes, la cantante colombiana, de 31 años, comenzó a compartir en sus historias de Instagram, en donde tiene 58.1 millones de seguidores, videos en donde sus fanáticos corean o bailan su tema "Cairo", el cual poco a poco se coloca como uno de los favoritos en los charts internacionales y en las plataformas digitales; fue así que encontró el pequeño clip que grabó la ex actriz de cine para adultos, quien interpretó su más reciente éxito.

Mia Khalifa es fanática de Karol G

En tanto, la influencer, de 29 años, subió este video hace algunos días con la frase: "Miss @karolg said “que chimbaaa habibi” with this one" (Miss Karol G dijo “que chimba habibi” con esta", pero fue hasta la noche de ayer que la colombiana encontró su clip entre todos los usuarios que han hecho algún contenido utilizando sus tema en el que colaboró con Ovy On The Drums y que grabó el video en Egipto.

La modelo originaria del Líbano ha demostrado que es fanática de Karol G, pues esta no es la primera vez que hace alguna publicación sobre la intérprete de "EL MAKINON", ya que en septiembre de este año fue al concierto que ofreció en Miami, Florida, en Estados Unidos. Mia no sólo disfrutó del concierto, sino también pudo pasar a backstage y convivir con la artista, así lo demuestran la serie de videos y fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

"LA BITCH, NO CHOTA. Felicidades, @karolg naciste para esto. La presencia escénica, la producción, la BANDA, el concurso, la energía, los bailarines, la BICHOTA!!!!!!! Joder, esto fue inolvidable. Gracias", fueron las palabras que utilizó la ex actriz para compartir las imágenes en las que se le ve en el concierto de la exitosa cantante, quien hizo una gira internacional con la que recorrió varios países y tuvo llenos de auditorios y estadios.

Foto: Captura de pantalla

Mia Khalifa es fanática del reguetón, pues incluso cuando vino a México bailó con La Bebeshita, conductora de Venga la Alegría Fin de Semana. En aquella ocasión, la ex actriz de cine para adultos y ahora influencer estuvo de visita en el país para acompañas a su entonces novio Jhay Cortez, con el que tuvo una relación hasta agosto de este año, pues según reportes de la prensa internacional ya no están juntos.

