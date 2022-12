Valerie Loureda, luchadora de la WWE, enciende Instagram al presumir sus curvas

La ex belleza de “Bellator” Valerie Loureda mostró sus curvas en un atrevido atuendo en Instagram para celebrar el Año Nuevo y rápidamente se volvió viral. Esta chica había saltado a la fama tras su carrera como luchadora de MMA y convertirse en estrella de la WWE, donde ha sido bien recibida, pero ella ha asegurado que la transición le ha costado un poco.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

La guapa atleta publicó en las redes sociales un breve vídeo en el que caminó descalza, con un top y la parte inferior de un bikini. Loureda dejó poco a la imaginación mientras la cámara enfocaba sus torneadas piernas. La modelo cubano-estadounidense acompañó su atrevido paseo con la leyenda "walking into 2023 like" ("caminando hacia 2023").

Se ha hecho de una base de fans

Los casi un millón de seguidores de Loureda ya están acostumbrados a que presuma de su figura, además de que algunos de sus posts alcanzan incluso los 100 me gusta. Algunos de ellos están al pendiente de ella desde que peleaba en artes marciales mixtas.

Suele sorprender con sus curvas. Foto: Especial.

La joven de 24 años dejó “Bellator” en junio con un orgulloso récord de cuatro victorias y una sola derrota. Abandonó el brutal octágono por una oportunidad de tener menos riesgo y matyor escaparate en NXT dentro de la WWE, que reveló que simplemente no podía rechazar. “Ahora soy una superestrella”, dijo en una entrevista

Es muy talentosa. Foto: Especial.

"Estoy muy emocionada, he dedicado toda mi vida a las artes marciales y todo ha llegado a este momento. Y esta es mi oportunidad de mostrar mi cultura y entretener al mundo. Estoy emocionada porque he trabajado muy duro toda mi vida. He tenido una educación muy dura”, agregó.

¿Qué es el Bellator?

Bellator MMA es una competencia estadounidense de artes marciales mixtas fundada en 2008 y con sede en Santa Mónica, California, propiedad y operada como filial del conglomerado televisivo y mediático Paramount Global. Es la segunda más grande de Estados Unidos.

