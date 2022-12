VIDEO: África Zavala paraliza TikTok con atrevido vestido escotado

África Zavala es una de las actrices mexicanas más guapas y sobresalientes de los últimos años, pero también ha sabido destacar en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde suma 1.3 millones de seguidores, a quienes justo sorprendió con un video en el que sale bailando un poco con un escotado vestido negro que le hizo ganar cientos de halagos.

Es modelo profesional. Foto: Instagram.

Pero es que no es algo fortuito que salga tan bien en las fotos, ya que ella también ha tenido una larga carrera como modelo, incluso a escala internacional, es por eso que también siempre está a la moda. Sus seguidores están contentos, pues forma parte de la segunda parte de “Corona de Lágrimas” y también aparecerá muy pronto en “El Señor de los Cielos”.

Siempre deja a todos con la boca abierta

La guapa capitalina se dejó ver con un vestido negro con un escote muy arriesgado, con motivos florares, como los que ha estado usando para el rodaje de la octava temporada de “El señor de los cielos”. En el texto del clip escribió: “Alguien haciéndome brujería para que me vaya mal”, para luego comenzar a bailar.

Recientemente reveló en una entrevista cómo mantiene su cuerpazo: “mucha dieta, mucho sufrimiento, porque la comida me encanta… Los domingos rompo la dieta, pero siempre hago ejercicio y corro al gimnasio”, confesó.

Celebrará el año nuevo en casa

También reveló que celebrará en casa el año nuevo, tranquila porque trabajará, aunque no realizará ningún “ritual”, porque en el pasado salió de su casa con una maleta para viajar más, pero no le sirvió, por lo que no hará nada en esta ocasión, aunque eso sí, tiene muy buenos deseos para ella y toda su familia.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

La carrera como actriz, África Zavala la inició cuando tenía 21 años y protagonizó la serie “Bajo el mismo techo” y en 2008 obtuvo un papel en “Cuidado con el ángel”, con esos proyectos demostró que es una de las mejores actrices y el año pasado deleitó a sus fans en “Vencer al pasado”, con su personaje de “Fabiola Mascaró”.

