VIDEO | Margarita “La diosa de la cumbia” revela el motivo por el que sufre depresión desde hace 10 años

En ocasiones, las personas piensan que todo está en orden en la vida de la gente que los rodea y que son aquellos quienes siempre lucen felices los que menos problemas tienen. Sin embargo, las cosas no resultan ser así en muchos de los casos ya que podrían existir trastornos mentales como la depresión que los tienen viviendo en un terrible infierno. Este es el caso de la famosa cantante Margarita "La diosa de la cumbia" quien vive éste calvario desde hace una década.

En entrevista para el programa Ventaneando la colombiana abrió su corazón y reveló que tras ser diagnosticada con una "depresión severa" vive medicada para tratarla. En este caso, le dijo a las personas que pudieran pasar por una situación similar que no tuvieran miedo de acercase a los profesionales y se tomen lo que les receten, pues es por su propio bien. De igual forma, le habló a aquellos que buscan ayudar a la gente con dicho problema.

"No utilicen esa frase de échale ganas. No le va a echar ganas, porque no sabe cómo. Tienen que llevarla con alguien especializado que ese es el psiquiatra, ese es el que va a decir 'con esta pastilla se va a regular tu cerebro, tus cosas esas que tienes desconectadas se van a conectar y ya vas a pensar con claridad y vas a poder encontrar una solución a tus problemas", reveló Margarita "La diosa de la cumbia".

Inicia en el minuto 02:00

Margarita "La diosa de la cumbia" terminó con su matrimonio por la depresión

Al principio, Margarita "La diosa de la cumbia" no supo identificar su problema de depresión, pero después entendió que sus "foquitos rojos" fueron creer que podía con todo. No obstante, al caer en un dejo de soberbia terminó con su matrimonio. Cuando se dio cuenta de su error le llegó el arrepentimiento de manera irremediable. Para suerte de ella, después de mucho tiempo aseguró que "él todavía está ahí".

La impactante revelación resultó ser una bomba para muchos, pues Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, nombre real de la famosa, siempre sale al escenario con una enorme sonrisa que contagia a sus fans. Incluso, quienes se aventuren a mirar sus redes sociales encontrarán, en apariencia, a la mujer más feliz del universo. Ahora ya se sabe que el fármaco está haciendo un buen trabajo, pues ella dice que se siente bien.

¿Qué es la depresión?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar. Ésta se puede identificar por una serie de manifestaciones frecuentes:

Estado de ánimo abatido.

Llanto espontáneo o sin causa aparente.

Pérdida del gusto por las cosas que le satisfacían.

Pensamientos negativos hacia sí mismo.

Alteraciones del sueño (insomnio o mucho sueño).

Alteraciones del apetito, puede perderse o aumentar.

De igual forma existen distintos tipos de depresión:

Leve - Estado de ánimo bajo, fatiga y alteraciones en el sueño.

- Estado de ánimo bajo, fatiga y alteraciones en el sueño. Moderada - Estado de ánimo bajo, llanto espontáneo, agotamiento y alteraciones en el sueño y apetito.

- Estado de ánimo bajo, llanto espontáneo, agotamiento y alteraciones en el sueño y apetito. Grave - Estado de ánimo bajo más fuerte, llanto, aislamiento, pérdida del sueño, del apetito, de interés en todas sus actividades. "Piensan que no deben seguir viviendo porque afectan a los demás, que no son capaces de hacer nada, que no valen nada. Por lo tanto, comienzan a planear como podrían quitarse la vida. Se diferencia de la depresión moderada porque se afectan por completo todas sus actividades de la vida diaria. Les incapacita", aseguró el IMSS.

Margarita "La diosa de la cumbia" aseguró que se siente bien con las medicinas (Foto: IG @margaritacumbia)

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

