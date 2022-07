Margarita "La Diosa de la Cumbia": ¿ya pudo perdonar a su padre, quien abusó sexualmente de ella? | VIDEO

Prácticamente todo aquel que conoce a Margarita "La Diosa de la Cumbia" sabe que, además de ser una excelente cantante, es una mujer alegre que siempre le busca el lado positivo a la vida y que hace lo posible para que sus fans y cercanos también estén contentos. La prueba irrefutable se puede encontrar en sus redes sociales, donde está muy activa.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la cantante, pues hasta hace poco hizo una revelación que le dejó el cuerpo helado a todo el mundo: sufrió de abuso sexual ella y su hermana de parte de su propio padre cuando eran apenas unas niñas. Ella tuvo que ocultar éste amargo episodio de su vida por mucho tiempo hasta que rompió el silencio para poder avanzar.

Las declaraciones las realizó Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, nombre completo de la intérprete colombiana a mediados del mes de marzo de este año; sin embargo, la prensa la buscó para saber cómo se sentía y si finalmente pudo perdonar a su agresor tal como esperaba.

¿Ya perdonó Margarita "La Diosa de la Cumbia" a su padre?

Al ser cuestionada sobre su sentir y si ya había perdonado a su padre, Margarita "La Diosa de la Cumbia" respondió de manera tajante a la prensa rosa:

"No quiero hablar de eso porque yo lo digo para compartir con las demás personas, pero con la intención de que las mujeres no vivan cargando con eso. Pero no quiero hablar de eso porque a mi familia yo nunca la he metido aquí y mi familia está enterada de todo y no"

De igual forma se propuso ayudar a las personas a través de conferencias que ofrece cuando se las solicitan o en programas de televisión cuando se lo piden; ella las da de una manera suave.

"Mis conferencias son sobre mi vida, porque mi vida no ha sido fácil y llegar a un punto en le que la prensa, que me quiere tanto y el público me quiere tanto y yo lo quiero tanto, es una cuestión de humildad, es una cuestión que se aprende con el camino; en el camino uno se va tropezando y se va levantando. Yo quiero que las demás mujeres o personas sepan que uno puede llegar al lugar que quiere llegar y cumplir los sueños, no importa lo que pase".

SIGUE LEYENDO:

Con disfraz de gatita, Karely Ruiz paraliza la red | FOTO

Hija de Andrés García sigue sin poderse comunicar con su papá; intentará buscar a Leonardo para lograrlo

"Tanto hombre guapo que se está yendo al monte": Yuri se burla de la comunidad LGBT y desata polémica | VIDEO